Picheo de Charros ha estado a la altura: Murillo

Charros vive un momento dulce. En este arranque de la Temporada 2017-2018 de la Liga Mexicana del Pacífico, la tropa tapatía marcha de manera perfecta (5-0) y de momento es sublíder de standing, sólo por debajo de Tomateros de Culiacán.



Respecto a este gran inicio, el tercera base Agustín Murillo señaló que el picheo de Charros ha sido una de las principales razones para que ahora sigan invictos y con los ánimos a tope.



"Creo que lo más importante es el picheo, hay que destacar que nuestros lanzadores se han mantenido en un gran nivel y nos han dado profundidad en el juego, eso nos ha dado el chance de volver en el marcador si es que estamos abajo o de mantener la ventaja. Creo que desde que llegué el equipo ha tenido bateo, pero el picheo de este año ha estado a la altura".



"Estoy contento por este gran inicio, la verdad que todos sabemos del compromiso que hay con la afición y la deuda que tenemos con ellos por las últimas temporada que hemos tenido un poco desagradables. En nuestra mente está el querer darles una satisfacción a toda la afición jalisciense que nos apoya", compartió el "Guti".



Tras cinco juegos, los serpentineros blanquiazules han podido posicionarse entre los líderes de la liga. Tal es el caso de Manuel Flores (2-0, 0.00), quien lidera la estadística en cuanto a efectividad y victorias. Jesús Cruz (0.00) también está en el top cinco de efectividad y Robert Stock (1-0) hace lo propio en cuanto a triunfos.



En lo referente a los salvamentos, Jalisco también tiene un par de representantes entre los mejores cinco de lo que va de esta temporada. El primer lugar de este apartado le pertenece a Ernesto Frieri (2), mientras que el cuarto sitio es de Iván Salas (1). Por último, Jesús Cruz (0.50) lidera la Liga en cuanto a whip.



Ya en un tenor más personal, el dueño de la esquina caliente fue sincero al señalar que no ha tenido el mejor de los arranques en la caja de bateo, pero destacó que ha hecho buenos contactos con el madero y espera que pronto pueda mejorar sus números. En su aporte a la defensiva, el antesalista ha sido clave para el gran inicio de Jalisco.



"En lo personal me siento bien a pesar de que ha sido un arranque diferente al del año pasado. La confianza está en mí, he hecho buenos contactos y no han caído. Lo único que queda es seguir trabajando y mantener esa buena vibra y esa alegría que hay dentro del equipo", finalizó el tercera base jalisciense.

Dato: los pitchers de Jalisco lideran en cuanto a efectividad, triunfos, whip y salvamentos.