Pereira reconoce incertidumbre por su futuro en Chivas

Luego de que su entorno se viera rodeado por las versiones que lo ponen fuera de Chivas para la próxima temporada, el defensa Jair Pereira reconoció que existe la incertidumbre por saber si seguirá o no en Verde Valle.

"Siempre hay incertidumbre, esa es la realidad, incertidumbre por saber a dónde vas a ir, a dónde vas a llegar. Por otro lado soy un hombre seguro porque sé que he dado todo y entregado en cada partido lo mejor de mí, esa seguridad tengo para saber que si ellos tienen un plan conmigo de que yo me quede, seguiré siendo el mismo Jair Pereira. Soy un tipo que se mata por los colores, que siempre que me toque vestir esta playera voy a entregarlo todo", compartió el zaguero central.

Jair Pereira arribó a Chivas a inicios de 2014 y en este lapso ya ha renovado contrato con el Guadalajara, y a pesar de que ahora la cúpula rojiblanca no es la misma que lo vio llegar, espera que sí exista interés entre los dirigentes por alargar su estadía como jugador del club tapatío.

"Ha sido diferente, han cambiado los directores deportivos, entonces me toca otra etapa. Me encantaría que hubiera la voluntad del otro lado, pero te digo, ahorita como pasó el torneo yo la verdad en lo único que trato de enfocarme es en darlo todo en la cancha, no me corresponden las decisiones que se puedan tomar", aseguró.

Sí o sí al Mundial de Clubes

Ya sin esperanzas de calificar a la Liguilla del Apertura 2018, en Chivas todas las miradas se han volcado hacia el Mundial de Clubes, competencia que ya tienen en puerta para el próximo diciembre.

Sabedor de lo que significa disputar una justa de esta magnitud, el zaguero del Guadalajara confesó, incluso con un tono de broma, que sea como sea él estará en los Emiratos Árabes Unidos para ver a Chivas en esta competencia.

"Yo iría encantado de la vida, es algo que no todos los jugadores pueden jugar y es un sueño que tengo. Sería algo muy bonito en mi carrera como futbolista. Aunque no me quisieran llevar me trepo, ya compré el paquete y mínimo voy a apoyar", finalizó Pereira.

JM