Con apenas 30 años de edad, Edson Do Nascimento llegaba a México en 1970 con sed de revancha, luego del fracaso de la Selección Brasileña, donde 4 años antes quedaron eliminados del Mundial de Inglaterra; ante ese hecho, Pelé sabía que era momento de volver a brillar y qué mejor que el país azteca para ganar su tercera Copa del Mundo.

Y claro que así fue... El Rey logró consagrarse de nuevo con Brasil ante un Estadio Azteca que no paró de corear su nombre una y otra vez, luego de vencer a la complicada selección de Italia con marcador de 4-1.

Con el pasar de los años, Pelé nunca tuvo empacho de negar su cariño por México, ya que a decir de la ex estrella brasileña, fue en este país donde mejor lo trataron a él y a su selección.

"De todos los viajes de toda mi carrera, todo mundo pregunta ¿Pelé, que piensas? ¿Cuál fue el mejor, en cuál te divertiste más? A veces bromeo, solo me faltó ir a la Luna ¿verdad? Me faltó jugar en la luna. Pero un lugar, y un país que no puedo olvidar por el cariño, la atención que ellos me dieron y por cómo me trataron; hasta el día de hoy digo nuevamente: México", externó en su momento tricampeón del mundo.

Recordó la ahora leyenda del futbol mundial cómo fue el trato del pueblo mexicano hacia él y la selección brasileña, por lo que siempre se dijo agradecido por tanto cariño.

Es noticia: Los grandes del fútbol despiden a Su Majestad Pelé

“El pueblo mexicano fue tan cariñoso con Brasil, fue tan bueno con Brasil, digo con Brasil, porque yo soy brasileño, y ellos me trataron y trataron a la selección brasileña maravillosamente. Olvidando el futbol, éramos bien recibido en cualquier lugar que íbamos y luego con el Premio que Dios me dio de ser campeones del mundo en México, a la afición mexicana, y al pueblo mexicano les agradezco de todo corazón toda la atención y toda la atención que nos dieron”, externó el exfutbolista.