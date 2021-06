Pato O'Ward tiene claros sus objetivos en IndyCar

Patricio O'Ward, el piloto mexicano de IndyCar, ha acaparado la atención en las últimas semanas, luego de obtener dos triunfos dentro de la categoría; primero en Texas y después en Detroit, pero para él esto apenas comienza y el objetivo principal es uno: ser campeón.

El del equipo Arrow McLaren SP habló en una rueda de prensa donde, aseguró que aún tiene posibilidades reales de ganar el campeonato, pero que si quieren lograrlo no pueden darse el lujo de cometer errores.

''Siendo muy realista, el campeonato lo podemos ganar, pero tenemos que ser perfectos el resto del año. El carro tiene que estar perfecto, yo tengo que hacer cero errores, el equipo tiene que hacer cero errores en los pitstops, las estrategias tienen que caer perfecto con cosas que estén pasando durante la carrera, pero ahí estamos. Estamos en la pelea de ganar el campeonato, ese es el objetivo este año''.

''Pato'' tiene claro que el trabajo para el que lo contrataron es el de ''tratar de ser campeón, ganar carreras, tratar de ganar las 500 millas de Indianápolis y me encantaría tratar de lograrlo lo más pronto posible, lo quiero lograr y sé que lo podemos lograr como equipo'', pero además, el regiomontano se ha puesto otra misión que es la de acercar a la afición a la IndyCar.

Durante su conversación con los medios, O'Ward no dudó en asegurar que hace falta más visibilidad para esa categoría del automovilismo que, piensa, se ve opacada por la Fórmula Uno (F1).

''Me da gusto que gente esté viendo las carreras, que celebren conmigo y que le den el reconocimiento a la categoría que se merece. Todo es Fórmula Uno y en mi opinión la IndyCar es mucho más divertida y realmente para un campeonato de pilotos es mucho más difícil porque todo es más cercano, es como tener 10 carros Mercedes, ocho Red Bulls y tener cuatro o cinco McLarens, todos son fuertes y realmente siento que tiene tanta potencial la serie, pero no hemos llegado a ese punto, todavía no ha recibido el reconocimiento que se merece''.

Por eso, ''Pato'' quiere ''hacer que crezca, darle ese empuje más por Latinoamérica para que la gente la empiece a ver y sé que si la empiezan a ver se van a hacer adictos porque siempre hay un ganador diferente, un podio diferente y todo es diferente, son divertidas, me siento muy agradecido de estar en la posición en la que estoy y quiero hacer lo que yo pueda para ponerlo en ojos de amigos, de familia de fans de todos los que yo pueda para que crezca el reconocimiento''.

Aunque el mexicano entiende el por qué la F1 causa tanto interés entre los aficionados, ''porque ahí está Ferrari, Red Bull, Mercedes, ahí están todas las marcas grandotas, McLaren'', asegura que ''no hay nada igual que IndyCar en el mundo y es lo que termina enamorando a los aficionados. Cada fin de semana es un ganador nuevo, podios diferentes. Si te sale una cosita mal te vas de primero a doceavo y eso no lo ves en Fórmula Uno, ni en Nascar ni en ningún lado''.

No descarta la Fórmula Uno

Aunque aún le queda camino por recorrer dentro de la IndyCar y lo está disfrutando, Patricio tiene claro que hay oportunidades a las que no se les puede decir que no y en caso de que se le abriera la puerta para llegar a la F1, no dudaría en tomarla.

''Si llega la oportunidad y llega mi jefe y me dice 'te quiero poner en mi asiento de Fórmula Uno' claro que lo tomaría, porque esas oportunidades no llegan y pues es Fórmula Uno. Las carreras en Indy… en mi vida he visto algo así de divertido y así de interesante, pero Fórmula Uno es Fórmula Uno. Realmente son dos campeonatos muy diferentes y sería un gran reto, pero quiero hacer mi trabajo bien aquí en IndyCar y le quiero dar este campeonato a mis jefes porque se lo merecen''.

OF