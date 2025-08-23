Chivas se olvidó de ganar en calidad de visitante

Chivas sigue de capa caída en el Torneo Apertura 2025. Pese a tener un gran regreso en su último juego al rescatar el empate en la parte final del partido ante Tijuana, el Guadalajara cuenta con una racha importante de juegos sin ganar en calidad de visitante.

Con el empate ante Xolos en la frontera, Chivas sumó su séptimo partido consecutivo sin victoria en calidad de visitante, racha que se mantiene desde el semestre pasado, luego de no conseguir ningún triunfo en sus últimos cuatro juegos en terreno ajeno.

La racha del Guadalajara inició desde la jornada 12 en el Torneo Clausura 2025, después de que igualaron 1-1 ante Bravos de Juárez. Posteriormente, mantuvieron su mala racha en dos juegos consecutivos como visitantes, después de caer ante Monterrey e igualar ante Mazatlán.

La mala racha en territorio vecino se alargó hasta la última fecha del pasado campeonato, cuando llegaban con la obligación de ganar ante Atlas en la cancha del Estadio Jalisco para conseguir su boleto a la siguiente fase; sin embargo, el conjunto Rojiblanco se quedó en el camino tras igualar ante el rival de la ciudad.

Con un cierre para el olvido en el semestre pasado como visitantes, la mala racha sigue vigente en el Torneo Apertura 2025, después de que en su debut en la actual campaña cayeron 1-0 ante León.

Posteriormente, el mal paso se extendió al caer ante Santos 1-0 en Torreón y recientemente tras igualar 3-3 ante Tijuana.

Actualmente, Guadalajara no ha ganado un solo juego como visitante en el presente campeonato, por lo que hilan un total de siete juegos sin victoria en patio ajeno en los últimos torneos, registrando cuatro empates y tres derrotas.

El último triunfo de Chivas en calidad de visitante se dio en la Jornada 10 del semestre pasado, cuando el conjunto Rojiblanco venció 0-1 a Pumas en la cancha de Ciudad Universitaria.

