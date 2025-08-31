Domingo, 31 de Agosto 2025

Pato O'Ward choca en Nashville por una pinchadura de neumático

La última fecha de la temporada se volvió una pesadilla para el piloto regiomontano

Por: SUN .

El piloto regiomontano, quien hace unas horas había ganado la pole position, sufrió un accidente poco después de la mitad de la prueba. X/ @ArrowMcLaren.

La IndyCar 2025 vivió este domingo su última fecha de la temporada, una carrera llena de emociones en el circuito Nashville Superspeedway, que se volvió una pesadilla para el mexicano Pato O'Ward.

El piloto regiomontano, quien hace unas horas había ganado la pole position, sufrió un accidente poco después de la mitad de la prueba, lo que terminó con sus ilusiones de cerrar de gran manera su campaña.

O'Ward, piloto de Arrow McLaren, se veía fuerte en cada vuelta, pero la pinchadura de un neumático terminó con su participación, llevándolo a chocar contra el muro de contención.

Con el accidente, que generó tristeza entre sus seguidores, Pato vio desvanecerse la posibilidad de lograr su tercera victoria de la temporada, mostrando su molestia ante los medios.

"Es uno de los peores sentimientos. Me siento mal por el equipo porque veníamos haciendo todo bien. Es una lástima terminar así", declaró el mexicano.

El último incidente grave del mexicano al volante ocurrió el 21 de julio de 2024, durante el Gran Premio de Toronto, en esa ocasión perdió el control de su monoplaza en la primera curva, hizo un trompo y se estrelló contra el muro.

Luego de una temporada de altas y bajas, Pato O'Ward terminó como subcampeón de la IndyCar 2025, igualando la mejor ubicación de un mexicano, misma que se remonta al año 2000 con Adrián Fernández en la competencia CART.

Temas

