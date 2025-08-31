Chivas se mantiene en la parte baja de la tabla con solo cuatro unidades. Ante esto, el exdirector técnico y jugador del Guadalajara, Sergio Lugo, aseguró que los inventos que ha realizado Gabriel Milito con su plantel le han costado mucho al equipo rojiblanco.

“Está pagando Gabriel Milito el colocar en diferentes posiciones a sus jugadores: al muchacho Richard Ledezma de carrilero y, en otros juegos, como interior; luego, Roberto Alvarado contra San Luis de carrilero, cuando es un extraordinario volante, y así te puedo mencionar a muchos, como Cade Cowell de nueve, que nunca había jugado en esa posición. Todos los inventos de Milito solamente le están costando muchos resultados a Chivas”, señaló.

De igual manera, señaló que el estratega argentino tiene que definir su esquema y utilizar a los jugadores en sus posiciones correctas, ya que muchos de ellos se han visto exhibidos.

“Yo creo que primero tiene que definir exactamente qué esquema quiere jugar y, en base a ese esquema, utilizar a los jugadores en las posiciones correctas, sin inventar posiciones. El esquema se basa precisamente en los 20 jugadores que tienes, sacarles el mejor provecho y que no los hagas exhibir sus debilidades”, agregó.

Al final, enfatizó que tiene que buscar optimizar el mayor rendimiento de su plantel, ya que cuenta con variantes para utilizar otro tipo de esquemas con la calidad de sus elementos.

“Milito ha utilizado incorrectamente a muchos jugadores. El parado táctico se tiene que basar en cómo sacar mayor provecho a las virtudes de esos jugadores; yo creo que Chivas tiene variantes, tiene jugadores que sí pueden funcionar en diferentes esquemas y solamente es cuestión de utilizarlos correctamente”, concluyó.

