Pato O’Ward asegura el subcampeonato de IndyCar 2025 en Milwaukee

El piloto mexicano Pato O’Ward alcanzó el quinto lugar en el óvalo de Milwaukee, asegurando el subcampeonato de la IndyCar 2025. Con este resultado, el regiomontano iguala la mejor posición lograda por un mexicano en la serie, previamente alcanzada por Adrián Fernández, quien fue vicemonarca de CART en 2000. O’Ward sumó 30 puntos en la carrera y superó por primera vez las 500 unidades en su trayectoria, cerrando con 505 puntos.

El campeón de la temporada fue Alex Palou, del equipo Ganassi Racing, quien acumuló 670 puntos y aseguró el título en Portland. La actuación de O’Ward marca su mejor desempeño en IndyCar desde 2021, cuando terminó tercero en el campeonato con 487 unidades. Con solo una fecha restante en Nashville el 31 de agosto, Scott Dixon ya no tiene oportunidad de superar al mexicano.

La carrera en Milwaukee estuvo marcada por intensa acción y estrategias de pits que alteraron constantemente las posiciones. Palou partió desde la pole y mantuvo la delantera, mientras que O’Ward cayó varias posiciones en la arrancada. Durante la prueba, se registraron incidentes que provocaron banderas amarillas, incluida la salida de Nolan Siegel contra el muro y un toque de Will Power que generó un reinicio.

La victoria en Milwaukee correspondió a Christian Rasmussen, piloto danés de Ed Carpenter Racing, quien logró su primer triunfo en IndyCar tras avanzar del noveno al primer lugar en las últimas 25 vueltas. Scott McLaughlin completó el podio, seguido por Alexander Rossi y finalmente Pato O’Ward en quinto lugar. Esta fue la séptima victoria en la historia del equipo Carpenter y su primera desde 2021.

El cierre de la carrera estuvo marcado por la presión de los equipos Penske sobre Palou y la aparición de algunas gotas de lluvia, que obligaron a nuevas estrategias de neumáticos y mantuvieron la incertidumbre hasta el final. A pesar de los desafíos, O’Ward consolidó su lugar como el segundo mejor piloto de la temporada, asegurando un histórico subcampeonato para México en la IndyCar.

SV