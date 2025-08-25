Afición del Atlas considera que Diego Cocca sigue siendo el indicado

Aunque el Atlas perdió por goleada en el regreso de Diego Cocca al estadio Jalisco, la afición del Atlas sigue considerando que el argentino es el indicado para dirigir al equipo, y sabe que el proceso tomará tiempo.

Ramón Herrera, aficionado del conjunto Rojinegro, señaló que, pese a irse inconforme con el resultado de esta noche, le agradó la cara que plantó el equipo ante América.

“No me gustó el resultado y menos la forma en la que perdió el equipo, pero sí me agradó la manera en la que le competimos al América; eso es lo que me deja tranquilo. Ya había pasado mucho tiempo que no me tocaba ver a mi equipo competir así; siento que va a llevar tiempo, pero Diego es el indicado”, señaló.

Al final, consideró que al equipo le hacen falta más jugadores, pero enfatizó que le gusta que elementos como Gustavo Del Prete estén retomando su nivel.

“Le falta gente a este equipo; por momentos se ven bien, pero es por destellos de algunos jugadores, pero también me agrada que alguien como Del Prete, que estaba borrado y no mostraba nada, y con Diego ya hizo dos goles; algunos jugadores se van a recuperar”, concluyó.