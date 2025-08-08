El torneo de la Liga MX ya inició, y promete emociones, goles y mucha competencia. Para este Apertura 2025, los fanáticos podrán seguir los partidos en vivo, algunos de ellos por televisión abierta, otros en vía restringida, y algunos más de manera exclusiva solo por plataformas de streaming.

Te decimos en qué horario y dónde ver todos los partidos del futbol mexicano de primera división del viernes 8 de agosto de 2025 EN VIVO. Para HOY está programado un juego de Liga MX.

Partidos hoy domingo 8 de agosto de 2025 - Liga MX EN VIVO

Tigres vs Puebla | 21:00 horas | Azteca Deportes Network, Azteca 7 |

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

