Tras una pausa obligada por la Leagues Cup, el Atlas vuelve a la actividad en la Liga MX y lo hará con una misión clara: recomponer el camino y reivindicarse ante su afición. Este sábado 9 de agosto, los Zorros recibirán a los Tuzos del Pachuca en punto de las 21:00 horas en el Estadio Jalisco, en duelo correspondiente a la Jornada 4 del Apertura 2025.

El equipo dirigido por Gonzalo Pineda llega con la urgencia de sumar tres puntos, luego de una preocupante racha sin victorias desde la fecha inaugural del torneo, cuando vencieron 3-2 al Puebla. Después de ese resultado, Atlas empató 3-3 con Cruz Azul y cayó 3-1 frente a Monterrey, además de terminar en el penúltimo lugar de su grupo en la Leagues Cup, lo que aumentó la presión sobre el plantel.

La tarea no será sencilla, pues enfrente tendrán al líder invicto de la competencia. Los Tuzos de Jaime Lozano han mostrado solidez y contundencia, al vencer 3-0 a Rayados, 3-2 a Pumas y 1-0 a Mazatlán en sus tres primeras jornadas.

En los antecedentes más recientes en el Estadio Jalisco, Atlas ha mostrado cierta solidez frente a los hidalguenses, con victorias en tres de los últimos cinco enfrentamientos, incluyendo un 2-0 en el Apertura 2024. Sin embargo, también han sufrido derrotas, como la del Apertura 2023, cuando cayeron 0-2 en casa.

Con una defensa que ha mostrado grietas y una ofensiva aún en construcción, Atlas necesita ofrecer una versión más equilibrada si quiere imponerse al equipo más en forma del torneo. Será clave el desempeño de jugadores como Djuka, Aldo Rocha y el arquero Camilo Vargas.

ANTECEDENTES ATLAS VS PACHUCA EN JALISCO

Apertura 2024 Atlas 2-0 Pachuca

Apertura 2023 Atlas 0-2 Pachuca

Clausura 2023 Atlas 4-1 Pachuca

Clausura 2022 Atlas 2-0 Pachuca*

Clausura 2022 Atlas 0-1 Pachuca

*Partido de Ida de la Gran Final

¿CÓMO LLEGAN A ESTE PARTIDO?

Atlas

Jornada 1 Puebla 2-3 Atlas Estadio Cuauhtémoc

Jornada 2 Atlas 3-3 Cruz Azul Estadio Jalisco

Jornada 3 Monterrey 3-1 Atlas Estadio BBVA

Pachuca

Jornada 1 Pachuca 3-0 Monterrey Estadio Hidalgo

Jornada 2 Pumas 2-3 Pachuca Estadio CU

Jornada 3 Pachuca 1-0 Mazatlán Estadio Hidalgo

