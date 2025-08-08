La afición del futbol, espera con ansías uno de los partidos más esperados que se jugará hoy, 8 de agosto, el partido de Chivas contra Cruz Azul de la Liga MX Femenil.El juego tendrá sede en el estadio AKRON en Zapopan, Jalisco, a las 17:00 horas. Cabe destacar que, Chivas Femenil ha demostrado ser un equipo capaz, ya que, ha logrado sumar 9 puntos de los 12 disponibles. En las primeras fechas venció al San Luis, Querétaro y Juárez, sin embargo, perdieron ante Santos. Por su parte, el Cruz Azul femenil debe ganar un juego, ya que lleva solamente tres puntos, pues ha perdido 3 duelos y solo ha ganado uno, ante el Atlas.Actualmente, Chivas Femenil se encuentra en la posición 6 de la tabla general, colocándose detrás de Monterrey y delante de Pachuca Femenil; por otro lado, Cruz Azul Femenil se encuentra en la posición 13, lo que la coloca en desventaja en este partido contra el Guadalajara. Según algunos pronósticos, Chivas Femenil se ha posicionado bien y las tiene de ganar contra La Máquina del Cruz Azul, ya que, de acuerdo a estos mismos, deberán de cumplir con un marcador de 3-0, para obtener la gran victoria; por otro lado sus adversarias no han logrado mostrar buenos resultados.Asimismo, la afición y a los expertos este partido de la Liga MX Femenil se postula para ser uno de los más entretenido de la jornada.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *AS