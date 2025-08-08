La afición del futbol, espera con ansías uno de los partidos más esperados que se jugará hoy, 8 de agosto, el partido de Chivas contra Cruz Azul de la Liga MX Femenil.

El juego tendrá sede en el estadio AKRON en Zapopan, Jalisco, a las 17:00 horas.

Cabe destacar que, Chivas Femenil ha demostrado ser un equipo capaz, ya que, ha logrado sumar 9 puntos de los 12 disponibles. En las primeras fechas venció al San Luis, Querétaro y Juárez, sin embargo, perdieron ante Santos.

Por su parte, el Cruz Azul femenil debe ganar un juego, ya que lleva solamente tres puntos, pues ha perdido 3 duelos y solo ha ganado uno, ante el Atlas.

Lee también: Dónde ver EN VIVO el partido de J5 Chivas vs Cruz Azul Femenil

¿Cómo esta la tabla general de Chivas Femenil?

Actualmente, Chivas Femenil se encuentra en la posición 6 de la tabla general, colocándose detrás de Monterrey y delante de Pachuca Femenil; por otro lado, Cruz Azul Femenil se encuentra en la posición 13, lo que la coloca en desventaja en este partido contra el Guadalajara.

ESPECIAL/ CHIVAS FEMENIL

¿Cómo va Chivas femenil en el Apertura 2025?

Según algunos pronósticos, Chivas Femenil se ha posicionado bien y las tiene de ganar contra La Máquina del Cruz Azul, ya que, de acuerdo a estos mismos, deberán de cumplir con un marcador de 3-0, para obtener la gran victoria; por otro lado sus adversarias no han logrado mostrar buenos resultados.

Asimismo, la afición y a los expertos este partido de la Liga MX Femenil se postula para ser uno de los más entretenido de la jornada.

Te puede interesar: Así se jugarán los cuartos de final de la Leagues Cup

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS