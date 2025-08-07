La Liga MX incluyó una pausa. El Torneo Apertura 2025 inició hace un par de semanas, y la emoción tuvo que hacer esperar para todos los aficionados del futbol mexicano, ya que los 18 equipos de primera división participaron en la Leagues Cup 2025 junto con otros clasificados de la MLS.

La actividad de este torneo oficial de la Concacaf hizo que la Jornada 4 (J4) del campeonato mexicano se juegue después de lo esperado, puesto que la J3 terminó hace dos fines de semana.

Sin embargo, si lo tuyo es conocer cómo quedarán los encuentros para cuando regrese la Liga MX o simplemente quieres saber hasta cuándo juega tu equipo, te compartimos el calendario completo de partidos de la J4, horarios y canales de transmisión para que no te pierdas ningún detalle de la cuarta semana de futbol mexicano una vez que regrese.

La J4 comenzará la acción con un duelo a disputarse este viernes 8 de agosto y cierra con tres encuentros programados para lunes 11 del mismo mes.

Atlas será el primer conjunto tapatío en jugar cuando se mida ante el Pachuca el sábado 9 de agosto en condición de local, mientras que Chivas lo hará hasta el domingo 10, cuando visite a Santos Laguna.

Para los interesados, es importante recordar que algunos partidos serán transmitidos exclusivamente por plataformas de streaming, por lo que se recomienda verificar la disponibilidad del partido antes de que inicie el encuentro a ver. Otros juegos podrán verse sin mayor problema en televisión abierta o por canales de cable.

Calendario de partidos J4 Apertura 2025 - Liga MX

Viernes 8 de agosto

Tigres vs Puebla

Sede: Estadio Universitario, 21:00 horas

Transmisión (canales): Azteca Deportes Network, Azteca 7

Sábado 9 de agosto

América vs Querétaro

Sede: Estadio Ciudad de los Deportes, 19:00 horas

Transmisión (canales): TUDN, ViX Premium

Atlas vs Pachuca

Sede: Estadio Jalisco, 21:00 horas

Transmisión (canales): ViX Premium

Mazatlán vs Xolos

Sede: Estadio El Encanto, 21:00 horas

Transmisión (canales): Azteca 7

Domingo 10 de agosto

Pumas vs Necaxa

Sede: Estadio Olímpico Universitario (Ciudad de México), 18:00 horas

Transmisión (canales): TUDN, ViX Premium

Santos vs Chivas

Sede: Estadio TSM, 20:05 horas

Transmisión (canales): TUDN, ViX Premium, Canal 5

Lunes 11 de agosto

León vs Monterrey

Sede: Estadio León (León), 19:00 horas

Transmisión (canales): Tubi

Juárez vs Toluca

Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez, 21:00 horas

Transmisión (canales): Canal por confirmar

San Luis vs Cruz Azul

Sede: Estadio Alfonso Lastras (San Luis Potosí), 21:05 horas

Transmisión (canales): Disney+ Premium, ESPN 2

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los resultados de los partidos de la Liga MX.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

---

