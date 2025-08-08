Charros de Jalisco, el rey de la estafa en la LMB 2025

En apenas su segundo año desde su regreso a la Liga Mexicana de Beisbol, los Charros de Jalisco ya consiguieron que su nombre sea imborrable dentro del circuito veraniego. En la noche del pasado jueves, la novena de Benjamín Gil igualó el récord histórico de bases robadas en una campaña impuesta por Leones de Yucatán en 1992, tras llegar a 194 estafas en la temporada 2025.

El conjunto jalisciense se ha convertido en el rey de la estafa. Robar bases en cada uno de los compromisos que disputa, se ha vuelto la especialidad de la casa. Contra Dorados de Chihuahua, los Charros dieron muestra de ser los que más dominan dicha situación y lograron entrar a los libros de historia de la LMB.

Jalisco llegaba al último encuentro de la serie contra Chihuahua con 187 robos en la campaña y alcanzar el récord histórico cada vez parecía más una realidad. A través de Johneshwy Fargas, quien fue el máximo ladrón al acumular cinco almohadillas, los Charros consiguieron empatar la marca que se impuso hace más de 30 años.

Incluso, el bateador puertorriqueño es sublíder en esta categoría al totalizar 38 a cuenta personal. Solo se encuentra por detrás del ex charro, Allen Córdoba, quien hoy viste los colores de los Diablos Rojos del México, sumando 48, de los cuales 41 los consiguió con Jalisco.

Sin embargo, el logro se enaltece aún más cuando se tiene en cuenta que Yucatán necesitó de 131 juegos para implantar dicha marca. Mientras que, los Charros lo hicieron en 93, promediando 2.1 de bases robadas por encuentros jugados.

Charros se prepara para los playoffs

Este sábado 9 y domingo 10 de agosto se llevarán a cabo los primeros dos juegos de la serie de playoffs entre los Charros de Jalisco y Sultanes de Monterrey, mismos que se disputará en el Walmart Park a las 18:00 horas.

Posteriormente, el estadio Panamericano recibirá los duelos 3 y 4 para el martes 12 y miércoles 13 a las 19:30 horas. En caso de ser necesario, el quinto encuentro también se jugará en Zapopan a la misma hora.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF