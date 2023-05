Las mexicanas Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez lograron en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 una medalla de bronce en clavados sincronizados, pero el panorama luce diferente de cara París 2024.

En una entrevista para TUDN, la dupla de clavadistas indicó que por la falta de apoyos por parte de las autoridades, principalmente por parte de la Comisión Nacional del Deporte (Conade), han pensado en vender sus medallas olímpicas obtenidas en la plataforma de 10 metros, para conseguir dinero suficiente para prepararse para los siguientes juegos de verano.

"Pasó por nuestras mente el ver qué se puede hacer, lo platicamos, lo analizamos y por ahí salió la idea de subastar nuestra medalla olímpica", dijo Gaby Agúndez. "Pero también tiene una historia detrás, así que sería el último recurso y esperamos no llegar a ello".

Alejandra Orozco reconoció que antes no había enfrentado una situación tan complicada en el deporte. "No me había tocado en tantos años de carrera, de trayectoria, que el deporte estuviera de esta manera. Hay una parte específica en la que les corresponde apoyar y ahorita, con el cambio, con los movimientos en las reglas de operación, fue como un tambaleo para el deporte olímpico".

Y continuó: "Nos vimos afectadas al igual que todos los atletas de las disciplinas acuáticas, por ser medallistas olímpicos no estamos exentos, primero hubo estos recortes, estos cambios. Desde enero dejamos de recibir una beca, también el sueldo de nuestros entrenadores y sobre todo estamos en una incertidumbre porque tenemos muy pronto un Campeonato Mundial y todavía hay incertidumbre en cuanto a recursos para viajar".

LEE MÁS: México gana más medallas en la Copa del Mundo de Natación Artística

OF