Para México, ningún evento se compara a la F1: Felipe Calderón

No hay duda. El Gran Premio de México debe renovarse, al menos esa es la opinión del ex presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa.

El político es uno de los invitados habituales a la "F1esta" y este sábado, aprovechó su paso por el Paddock para dejar clara su postura sobre el evento al que le queda sólo un año de contrato con Liberty Media y FIA.

Para el ex presidente, no existe ningún evento deportivo que de la imagen que la F1 da al mundo sobre México:

"No hay manera de estimar cuánto costaría en publicidad poner a México en el centro del mundo, de la televisión mundial, como lo hace el Gran Premio. No hay otro evento, si lo comparas, sería como cuando hicimos los juegos panamericanos de Guadalajara que la verdad tuvo gran visibilidad internacional, pero no se compara. No hay otro evento o ninguna campaña comercial que pueda ser tan positiva para la imagen como el Gran Premio."

Calderón habló sobre los beneficios económicos que deja el evento que, durante tres días, tiene al país como protagonista:

''Independientemente de la afición deportiva, México tiene que saber que esto le deja mucho dinero al país. Miles y miles de jóvenes, mujeres, hombres, encuentran trabajo al rededor del Gran Premio, en los hoteles, transportes, puestos de comida, atendiendo a los visitantes. Los hoteles se llenan, es una gran derrama económica y además, el valor económico que representa que a México lo observen durante tres días, cientos de millones, literalmente, cientos de millones de personas en todo el mundo, que contemplan un México vibrante, bien organizado, hospitalario, con tradiciones inigualables, coincide con el día de muertos, con colores con sabores, eso nos trae muchísimos beneficios económicos''.

Además de hablar sobre las ventajas que tiene el evento, el político, que es un gran aficionado al deporte motor, dio sus predicciones para el fin de semana en donde no dudó en poner a Lewis Hamilton como favorito y destacó el gran trabajo que ha hecho Sergio ''Checo'' Pérez:

''Le deseamos lo mejor a Checo. No es fácil decir que es el mejor del resto de los pilotos, es decir, se están haciendo dos categorías de coches; los muy fuertes que son Ferrari, Mercedes y Red Bull y de todos los demás, Checo es el mejor piloto y ese es un gran mérito para él''.

Sobre la consulta del aeropuerto

En su papel de ex mandatario, Calderón fue cuestionado sobre la consulta y su postura sobre la construcción del aeropuerto. Aunque se negó a entrar en detalles recordó que los estudios de la propuesta en Texcoco se hicieron durante su administración

"Nuestra administración preparó e hizo todos los estudios para el aeropuerto, para ver si era viable, pero es un tema del que no voy a opinar. Lo que puedo decir es que los estudios se hicieron con una enorme profundidad y ojalá eso sea algo que se pueda valorar".

