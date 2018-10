''Checo'' Pérez confía en extensión de contrato del GP de México

El piloto mexicano Sergio Pérez se dijo confiado en que el Gran Premio de México pueda extender su contrato más allá de 2019 y continuar como parte del calendario de la Fórmula 1.

Luego de 23 años de ausencia, el retorno de la máxima categoría del deporte motor a la Ciudad de México se dio en 2015, con una firma de cinco años, donde los primeros tres fueron un éxito, dado que el Gran Premio de México fue catalogado como el mejor de la campaña de la F1.

"Es cuestión de tiempo para que se haga la extensión del Gran Premio de México, que es todo lo que queremos", indicó el conductor jalisciense durante un evento en la capital mexicana.

Admitió que el GP de México es una de las motivaciones importantes que tiene en su trayectoria como piloto del "Gran Circo".

"No tengo ninguna duda de que el Gran Premio seguirá. En la parte deportiva es mi gran sueño desde mi llegada en la Fórmula 1. Me motivaría más a seguir en la Fórmula 1, siempre necesitas motivaciones cuando no tienes el mejor coche necesitas ser el mejor que el resto, tener un Gran Premio en casa y esta es una de mis motivaciones más grandes que tengo dentro de la Fórmula 1".

Un argumento principal para que el mejor serial de automovilismo continúe en México es que "Checo" Pérez entregue resultados positivos, por encima de las decisiones que empresarios o autoridades federales puedan tomar.

"Dar buenos resultados, siendo activo por México (será fundamental), hay muy poco qué decir, es muy claro lo que el Gran Premio representa para México, por eso no tengo duda de que va a seguir, el nuevo presidente va a apoyar y vamos a tener muchos más años este Gran Premio".

Pérez Mendoza destacó además que el automovilismo mexicano atraviesa un gran momento con su presencia en la Fórmula 1, la actividad de Daniel Suárez en la Nascar de Estados Unidos y la reciente inclusión de Patricio O´Ward en la IndyCar para la siguiente campaña.

"Tenemos piloto en Fórmula 1, en Nascar está Daniel Suárez, hay un nuevo piloto en IndyCar con 'Pato', estamos en gran momento. En el automovilismo a veces no somos conscientes de ver lo difícil que es. Llegar a Fórmula 1 es difícil para cualquier piloto en el mundo y esperamos que haya otro piloto mexicano en Fórmula 1".

OF