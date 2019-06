Paola Espinosa y Ernesto D'Alessio discuten en Twitter

Luego de la serie de tuits que intercambiaron el clavadista Yahel Castillo y el presidente de la Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados, Ernesto D'Alessio, una nueva "discusión" se desató en redes sociales. Ahora los protagonistas fueron la clavadista Paola Espinosa y el mismo D'Alessio.

El intercambio de opiniones se inició luego de que Espinosa publicara un video en el que etiquetó a Tatiana Clouthier y al mismo D'Alessio, en el que pedía que detuvieran sus comentarios, porque incitaban a que la agredieran.

"Yo me gané mi lugar (en Juegos Panamericanos y Mundiales), no sólo con una puntuación de esta temporada, sino también del de la temporada pasada", dijo Espinosa, quien, por ejemplo, fue seleccionada en clavados sincronizados desde el trampolín de tres metros, pero ni siquiera compitió en esa prueba en el selectivo de León.

"Que gran honor representar a México cuando el proceso es limpio y claro para todos. No es un tema de logros personales, no pongo en tela de juicio tu historia en el deporte. Si no los procesos, que sean limpios y transparentes. Éxito Paola, si ganas tú, gana México", dijo D'Alessio.

Castillo como Espinosa son representados por Claudia Ruiz, quien a la vez es la titular del departamento de comunicación de la Federación Mexicana de Natación.

OF