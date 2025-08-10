El resurgir del deporte mexicano, una generación dorada de atletas

En los últimos días de julio y principios de agosto, diversos atletas mexicanos han cosechado múltiples éxitos alrededor del mundo en competencias internacionales de prestigio. El deporte azteca está viviendo uno de los momentos más dulces con la camada de jóvenes deportistas que están comprometidos y llenos de ambición para posicionarse entre los mejores sin importar el nombre de la disciplina.

Recientemente, los clavados le otorgaron al país la oportunidad de festejar los logros de sus atletas más talentosos en esta disciplina con el oro que consiguió Osmar Olvera tras derrotar a los chinos, la revelación de las gemelas Lía y Mía Cueva metiéndose al podio en una competencia de primera fuerza con apenas 14 años, la complicidad de Alejandra Estudillo y Gabriela Agúndez o la consolidación de Randal Willars desde la plataforma 10m.

Sin embargo, no son los únicos que han levantado la mano para dar la cara por México, ya que en competencias como el World Games 2025, evento reconocido por el Comité Olímpico Internacional, otros deportistas mexicanos han hecho historia como es el caso de la jalisciense Andrea Becerra, quien el sábado pasado se convirtió en la primera mexicana multimedallista, luego de ganar oro en la prueba individual y plata en equipos mixtos del arco compuesto.

Cabe destacar que, el arco compuesto apenas será integrado al calendario olímpico en Los Ángeles 2028, y Andrea es la principal candidata por parte de México a subir al podio, sobre todo, porque ha tenido actuaciones positivas en otros eventos.

Y qué decir de Isaac del Toro, el ciclista nacido en Ensenada que ha sorprendo al mundo del ciclismo internacional. En este 2025, ha tenido triunfos sumamente importantes en competencias como la Vuelta a Austria, la Clàssica Terres de l’Ebre, el Circuito de Getxo, y la más reciente, la Vuelta a Burgos, donde a pesar de haber tenido una aparatosa caída en la primera etapa, firmó una remontada más que sorprendente para ser el primer mexicano en conquistarla.

MF