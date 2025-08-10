Mateo Chávez debuta con asistencia con AZ Alkmaar en la Eredivisie

El futbolista mexicano Mateo Chávez debutó este domingo en la Eredivisie con el AZ Alkmaar y lo hizo de gran manera, después de ingresar de cambio en el segundo tiempo y generar una asistencia para la goleada de su club ante el FC Groningen.

El jugador surgido en las fuerzas básicas de Chivas ingresó al minuto 77, en lugar del defensor neerlandés Mees de Wit, por lo que disputó un total de 14 minutos en su primer juego oficial en el balompié de los Países Bajos, duelo en el que se mostró sólido defensivamente y con grandes virtudes en aspectos ofensivos.

Con muy poco tiempo en el terreno de juego, el “Tiloncito” apareció en la parte final del partido, luego de que llegó a línea de fondo tras llevarse la marca de un defensor; brindó una diagonal retrasada para Troy Parrott. Parrott recibió el esférico y con un disparo colocado colgó el balón al ángulo para cerrar la goleada en el AFAS Stadium.

Mateo Chávez sumó su sexto juego con su nuevo club, cuatro de ellos de carácter amistoso, dos juegos oficiales, uno de la UEFA Conference League y otro más este domingo en la Eredivisie, sumando un total de 25 minutos en juegos oficiales, además de registrar un gol y una asistencia desde su llegada a Europa.

El “Tiloncito” tendrá la gran oportunidad de afianzarse como el futbolista titular en el AZ Alkmaar, después de que el conjunto de los Países Bajos vendió en días pasados a David Møller a Inglaterra, por lo que junto a Mees de Wit pelearán por un sitio en el 11 titular del equipo que dirige Maarten Martens.

MB