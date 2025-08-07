Balón de Oro 2025: ¿Por qué Messi y Cristiano Ronaldo no fueron nominados?

La France Football , revista francesa de periodicidad mensual que se dedica a temas del futbol mundial y sus estrellas y que desde 1956 entrega el premio Balón de Oro al mejor futbolista del año, reveló los 30 nominados masculinos y 30 femeninos para levantar el galardón este 2025 .

Los españoles Lamine Yamal, Pedri y Fabian Ruiz figuran en la lista de candidatos, dominada por el PSG —con 9 jugadores— y que no contiene ningún antiguo ganador, indicaron los organizadores.

Con 4 nombres, el Barcelona es el segundo equipo con más nominados al prestigioso premio, el cual se entregará el próximo 22 de septiembre en una gala en París, Francia.

El club catalán, ganador de la Liga, la Copa y la Supercopa de España, se quedó a las puertas de la final de la Champions League y también opta al premio de mejor club del año, además de haber colado a su técnico, el alemán Hansi Flick, en la lista de postulantes al premio Cruyff al mejor entrenador del año.

La lista completa de varones nominados al Balón de Oro 2025

NOMINADO CLUB PAÍS DE ORIGEN Ousmane Dembelé PSG Francia Gianluigi Donnarumma PSG Italia Jude Bellingham Real Madrid Inglaterra Desiré Doué PSG Francia Denzel Dumfries Inter de Milán Países Bajos Serhou Guirassy Borussia Dortmund Guinea Erling Haaland Manchester City Noruega Viktor Gyökeres Arsenal Suecia Achraf Hakimi PSG Marruecos Harry Kane Bayern Múnich Inglaterra Khvicha Kvaratskhelia PSG Georgia Robert Lewandowski Barcelona Polonia Alexis Mac Allister Liverpool Argentina Lautaro Martínez Inter de Milán Argentina Scott McTominay Napoli Escocia Kylian Mbappé Real Madrid Francia Nuno Mendes PSG Portugal Joao Neves PSG Portugal Pedri Barcelona España Cole Palmer Chelsea Inglaterra Michael Olise Bayern Múnich Francia Raphinha Barcelona Brasil Declan Rice Arsenal Inglaterra Fabian Ruiz PSG España Virgil Van Dijk Liverpool Países Bajos Vinícius Jr. Real Madrid Brasil Mohamed Salah Liverpool Egipto Florian Wirtz Liverpool Alemania Vitinha PSG Portugal Lamine Yamal Barcelona España

¿Por qué Cristiano Ronaldo no está en la lista?

El CR7, delantero del Al-Nassr de Arabia Saudita, tuvo una temporada muy fructífera con Portugal al galardonarse con el triunfo en la Liga de Naciones de la UEFA, conocida simplemente como Liga de Naciones, sin embargo, ese galardón no fue suficiente para que los jueces decidieran integrarlo en la lista de los posibles ganadores del Balón de Oro este año , del mismo modo que los 8 tantos acumulados para su equipo en la Champions de Asia pasaron por alto ante las autoridades del certamen.

Ronaldo, el histórico futbolista con pasado en Real Madrid, suma hasta el momento 5 Balones de Oro ganados y, hasta este 2025, no sumará más.

¿Por qué Messi tampoco está en la lista?

El delantero argentino del Inter Miami, al igual que Cristiano Ronaldo, quedó fuera de la nominación para obtener el Balón de Oro al mejor jugador del mundo este 2025.

La razón por la que el jurado decidió no incluirlo fue sencillamente debido a que no alcanzó las actuaciones esperadas en competencias de élite llevadas a cabo en Europa.

Además, el jugador de las Garzas estuvo presente únicamente en 2 compromisos este 2025 y en uno de ellos en calidad de suplente. Por otro lado, el mes de marzo se perdió los enfrentamientos ante Brasil y Uruguay por lesión.

El futbolista de 38 años, en lo que va del 2025, lleva 31 partidos con el Inter Miami, donde marcó 24 tantos y realizó 10 asistencias de gol, a pesar de su buena numeralia, jugar en una liga que no es de las principales del mundo, afectan la visión y la opinión de los jueces respecto a su merecimiento de entrar en la nominación de este 2025.

Con información de EFE y AP.

