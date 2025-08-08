"Es ficticio", la respuesta de Cristiano Ronaldo sobre el Balón de Oro 2025

El día de ayer, la France Football, revista francesa de periodicidad mensual que se dedica a temas del futbol mundial y sus estrellas, que además organiza y entrega el premio Balón de Oro al mejor futbolista del año, reveló los 30 nominados masculinos y 30 femeninos para levantar el galardón este 2025.

En la lista de los varones nominados, el PSG domina en número de postulados con 9 miembros de su club :

Ousmane Dembelé

Gianluigi Donnarumma

Desiré Doué

Achraf Hakimi

Khvicha Kvaratskhelia

Nuno Mendes

Joao Neves

Fabian Ruiz

Vitinha

Con 4 nombres, el Barcelona es el segundo equipo con más nominados al prestigioso premio —Robert Lewandowski, Pedri, Raphinha y Lamine Yamal—, el cual se entregará el próximo 22 de septiembre en una gala en París, Francia.

Sin embargo, en esta larga lista de estrellas del futbol en Europa, no se encuentra el CR7, Cristiano Ronaldo. Después de la publicación de los nominados, las redes y los periodistas deportivos se sorprendieron al notar las ausencias del delantero del Al-Nassr de Arabia Saudita y también la del astro argentino Lionel Messi .

A pesar de que Ronaldo tuvo una temporada muy fructífera con Portugal al galardonarse con el triunfo en la Liga de Naciones de la UEFA, ese galardón no fue suficiente para que los jueces decidieran integrarlo en la lista de los posibles ganadores del Balón de Oro este año, del mismo modo que los 8 tantos acumulados para su equipo en la Champions de Asia pasaron por alto ante las autoridades del certamen.

¿Qué declaró Cristiano Ronaldo acerca de esta decisión del jurado?

El CR7 quedó fuera de la lista de nominados de este certamen debido a que los jueces no consideraron su participación en partidos en el Viejo Continente como destacables ni premiables.

Este día se ha viralizado la respuesta del delantero cuando se le cuestionó quién de los tres nominados del Portugal —Nuno Mendes, Joao Neves y Vitinha, todos del PSG— podría ser el ganador del Balón de Oro este 2025.

"Es ficticio", declaró el CR7 y después huyó de la prensa .

El histórico futbolista con pasado en Real Madrid, a pesar de esta breve pero contundente declaración, suma 5 Balones de Oro ganados y, hasta este 2025, no sumará más.

FF