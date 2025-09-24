'Canelo' Álvarez no quiere pelear ante David Benavídez por este motivo

Tras su derrota en Las Vegas frente a Terence Crawford, la atención mediática sobre el futuro de Saúl “Canelo” Álvarez se ha intensificado. Una de las principales interrogantes gira en torno a un posible combate con David Benavídez, actual campeón mundial del CMB en el peso semipesado. Sin embargo, “Canelo” ha dejado claro que no está dispuesto a aceptar la pelea por razones personales.

En entrevista con The Ring Magazine a principios del año, el tapatío explicó que su rechazo tiene que ver con la forma en que Benavídez lo retó públicamente: “Cuando alguien se te acerca así, y te llama la atención de esa forma, no necesitas darle dinero. A estas alturas, ya he peleado con todos los campeones y con los mejores. Ahora puedo hacer lo que quiera, y no me gustó la manera en que se me acercó para buscar la pelea”, aseguró “Canelo”.

Por su parte, Benavídez ha dejado claro que no planea bajar a las 168 libras para enfrentar al mexicano. “Si ‘Canelo’ quiere subir, yo tengo el título mundial del CMB en 175 libras, y después de vencer a Bivol tendré todos los títulos [...] seré yo el que tenga el poder”, afirmó el estadounidense. Además, aprovechó para lanzarle un mensaje directo: “‘Canelo’ dijo que pelea por títulos. Bueno, déjame recogerlos todos y volver a la mesa para hablar”.

La tensión entre ambos boxeadores refleja no solo una disputa deportiva, sino también un choque de posturas. Mientras Benavídez insiste en el combate con declaraciones desafiantes, “Canelo” considera que su trayectoria le permite elegir libremente a sus rivales y no premiar lo que percibe como una actitud irrespetuosa.

Por ahora, el enfrentamiento sigue siendo solo una posibilidad. Aunque los aficionados y el entorno del boxeo lo piden con fuerza, “Canelo” mantiene su postura: no peleará con quien no respete sus formas.

SV