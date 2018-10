Orgullo, llegar a la Nuevo Progreso

Mientras que uno de ellos ya ha tenido la oportunidad de estar en el máximo escenario del Occidente del país, para el otro, esta será su primera presentación en el coso de la Colonia Monumental, aunque este no es impedimento para que ambos mencionen que hoy saldrán al ruedo con la latente ilusión del triunfo.

Ellos son el hidrocálido Iván Hernández y el español Jorge Isiegas, quienes esta tarde formarán parte del cuarto festejo del serial novilleril “Soñadores de Gloria” que se lleva a cabo en la Plaza de Toros Nuevo Progreso de Guadalajara.

Hernández, quien estuvo presente durante la temporada 2017 en el escenario tapatío, aseguró que siempre será un orgullo estar presente en una de las plazas más representativas del mundo, por lo que buscará disfrutar sus turnos al máximo.

“Me siento muy bien, estoy listo y emocionado por volver a pisar un escenario tan representativo, pero también tan imponente como es laNuevo Progreso. Estoy concentrado en gozar la corrida, quiero hacer las cosas bien, que la gente se vaya contenta y que yo me vaya contento del escenario que para mí, es el más representativo”.

Por su parte, Isiegas, quien es oriundo de Zaragoza, se dijo ilusionado por hacer su debut en suelo tapatío, por lo que se entregará al máximo con la intención de regresar.

“Llego ilusionado, para mí es una gran ilusión presentarme en un país como México, en una feria tan importante como Guadalajara. Me siento como si fuera becerrista, todo me sorprende. Me siento nervioso, mentiría si no, porque un triunfo aquí daría una gran proyección a mi carrera en México. Quiero ser fiel a mi concepto y tener la mayor entrega posible”.

Costo de las entradas

El costo de los boletos para la cuarta novillada va de los 150 pesos en la Zona de Sol a los 180 pesos en la Zona de Sombra. Estos se pueden adquirir a través del sistema Ticketmaster o en las taquillas de la plaza.

Hernández e Isiegas alternarán junto a Ricardo de Santiago para lidiar un lote de seis astados procedentes de la dehesa de Rosas Viejas.