Oosthuizen toma el liderato en primer día del Abierto Británico

Finalizó la primera ronda del Abierto Británico, cuarto y último torneo mayor de la temporada, en un inmejorable día en la costa, al sureste de Inglaterra. Royal St. George se mostró en condiciones ideales tal y como la R&A, organización encargada de llevar a cabo el campeonato, lo tenía pensado.

El clima fue favorable especialmente durante la mañana en donde el viento sopló muy poco y los jugadores pudieron aprovechar para marcar birdies, en cambio durante la tarde el viento, que sopló hasta por 25 mph desde el noroeste, condicionó un poco las condiciones dejando el campo más firme y más demandante de lo que ya se encontraba.

El score del día estuvo de la mano del sudafricano Louis Oosthuizen, lo cual no fue una sorpresa ya que constantemente está en la pelea por los campeonatos mayores sobre todo en este año en donde ya tiene dos subcampeonatos (el PGA Championship y el U.S. Open). El sudafricano además de registrar una de las pocas rondas sin bogeys, marcó seis birdies para firmar una primera ronda por seis abajo de par, 64 golpes (par 70), para tomar el liderato absoluto por un solo golpe sobre Brian Harman y Jordan Spieth en cinco abajo de par, 65 golpes. A pesar de que Oosthuizen ha fallado a la hora de concretar los major championships que en el pasado ha ido como líder, este es un campeonato que ya tiene en su curriculum al haberse llevado el “Claret jug” en el 2010 en St. Andrews. De igual manera, Spieth, ex número uno del mundo y ya campeón también de este mismo evento, ha registrado 65 golpes en otras dos ocasiones más durante campeonatos mayores, eventos en los cuales ha terminado como el campeón en ambas ocasiones.

Por el lado tricolor, Abraham Ancer que inició la actividad muy temprano, logró tomar buena ventaja de las condiciones registrando un recorrido muy constante de 69 golpes, uno abajo de par, en el cual marcó únicamente dos birdie y un bogey. Con este resultado “el turco” empata el puesto 32 junto a quince jugadores más, y se encuentra en una favorable posición para meterse en la pelea con un buen segundo día de competencia.

El tapatío Carlos Ortiz, no contó con la misma suerte que su compatriota al ver acción durante la tarde en donde se jugó un campo bastante más complicado. A pesar de no haber cometido ningún grave error, el tapatío fue víctima de las dificultades bajo las que se juega el estilo de “links” golf y con siete bogeys y dos únicos birdies, Charly firmó una tarjeta por 75 golpes, cinco arriba de par, y se complicó de gran manera su pase al fin de semana en su debut en el Open Championship.

La sorpresa del día sin duda alguna fue por parte el estadounidense Phil Mickelson, campeón seis majors championship incluyendo el pasado PGA Championship, al iniciar la semana con una ronda de 80 golpes, diez arriba de par, siendo esta la tercera vez en su carrera que inicia un campeonato con una jornada de 80 impactos o más.

