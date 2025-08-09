Guadalajara y Monterrey podrían las sedes de los partidos de repechaje rumbo a la Copa del Mundo de 2026 que se desarrollará en México, Estados Unidos y Canadá.

El gobernador del estado de Nuevo León, Samuel García, informó sobre el partido del que serán anfitriones: “Amanecimos con buenas noticias: Nuevo León será sede de otro juego de repechaje del Mundial. Cinco juegos oficiales en la mejor sede”, publicó en sus redes sociales.

Cabe aclarar que, hasta el momento, el máximo organismo del futbol a nivel mundial no ha emitido ningún comunicado oficial al respecto.

Serán seis selecciones las que se peleen los últimos dos boletos que habrá disponibles para la Copa del Mundo, de las cuales dos serán de Concacaf, una de Sudamérica, una de África, una más de Asia y otra de Oceanía.

Dos de estos equipos avanzarán a la final de cada repechaje de acuerdo con su posición en el ranking FIFA y sus rivales saldrán de dos semifinales, las cuales se jugarían en Guadalajara y Monterrey, al igual que las finales.

Estos encuentros le servirán a la FIFA para evaluar la logística de estas dos ciudades de cara a la justa.

Para la Copa del Mundo, México tiene 13 partidos oficiales, cinco en la Ciudad de México, cuatro en Guadalajara y cuatro en Monterrey.