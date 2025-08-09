El originario de Ocotlán, Jalisco, vivió el día de ayer una jornada histórica en el Club Campestre de la Ciudad de México, en donde obtuvo la victoria a pesar de enfrentarse a rivales más experimentados.

El golfista de 23 años y jugador del Asian Tour, se destacó por un brillante desempeño, cuenta de ello es el contundente puntaje de su tarjeta final, el cual marcaba un total de 194 golpes (-19).

El momento más destacado del golfista tapatío fue su cierre en la segunda parte del recorrido, debido a que embocó seis birdies en fila entre los hoyos 12 y 17, este momento le valió el posicionarse por delante del golfista guanajuatense José de Jesús Rodríguez y del golfista brasileño Alexandre Rocha.

“Estoy muy emocionado y agradecido por esta victoria. Es difícil poner en palabras lo que significa ganar tan pronto después de haber dado el paso al profesionalismo. Este campo y este torneo quedarán para siempre en mi memoria”, dijo De la Fuente al momento de levantar el trofeo de su primera triunfo como profesional.

Es así como concluye la primera etapa de la temporada 2025-26 de la Gira Profesional Mexicana.

