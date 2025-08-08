Chivas femenil rescata el empate ante Cruz Azul

Ni los regresos de Alicia Cervantes y Carolina Jaramillo al once titular, permitieron que las Chivas femenil consiguieran el triunfo ante Cruz Azul en el estadio AKRON. El equipo dirigido por Antonio Contreras tuvo que conformarse con empatar 1-1 el encuentro contra las cementeras en tiempo añadido para evitar otro capítulo bochornoso en el Apertura 2025.

El Guadalajara estuvo cerca de acumular su segundo partido al hilo con derrota ante un equipo de media tabla. Por más que intentaron los goles de la victoria, la figura de la arquera Alejandría Godínez se enalteció para frustrar opciones más claras que las delanteras rojiblancas, generando que “Licha” tuviera una tarde sumamente complicada.

Cuando el Rebaño apenas estaba asentándose en la cancha, la Máquina ya había sorprendido. Con un gol de vestidor al minuto 2’, Aerial Chavarin adelantó a las suyas, tras ganar las espaldas de la dupla de centrales y conseguir un mano a mano con la arquera Blanca Félix, superándola y mandando el esférico al fondo de las redes.

A Chivas se le presentó la oportunidad de igualar el marcador, luego de que el árbitro central marcara un penal por una supuesta mano de Leigh-ann Robe en área chica. Sin embargo, Cervantes desaprovechó la pena máxima sacando un tímido disparo que logró atajar Godínez.

En un partido de ida y vuelta, las cementeras lograron vulnerar la cabaña rojiblanca, no obstante, la anotación tuvo que ser anulada por fuera de lugar de Chavarin. Por su parte, el Guadalajara intentó constantemente conseguir la igualdad en la pizarra, pero Alejandría se agrandó para frustrar, al menos, tres oportunidades de gol que no se pudieron concretar entre Alicia y Dana Sandoval.

Para la parte complementaria, las Chivas fueron amas y señoras de la posesión del balón, pero esto no lo pudieron reflejar en el marcador. Tuvieron que esperar hasta el minuto 91’ para que “Licha” tuviera la viveza de sacar provecho a una desatención defensiva y marcar, por fin, la diana del empate.

Después de este compromiso, se vendrá jornada doble en la Liga MX Femenil. Chivas visitará a Toluca el próximo miércoles 13 de agosto a las 19:00 horas en el estadio Nemesio Diez.

