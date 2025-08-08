El plantel de Chivas en los últimos años ha sufrido constantes cambios, salidas y llegadas, pero pocos han sido los futbolistas que se han mantenido en el equipo y han adoptado un rol de líder, mismo que el exdelantero del Guadalajara, Omar Arellano, considera primordial para regresar al equipo rojiblanco a los primeros planos.

En entrevista para EL INFORMADOR, el exfutbolista del Rebaño Sagrado aseguró que el Guadalajara cuenta con un plantel de gran calidad, pero necesitan alguien que los guíe y les haga entender la importancia del equipo en donde juegan.

“Si te vas hombre por hombre, es un buen plantel, son buenos jugadores mexicanos, pero de repente hay que ayudarlos, hacerlos entender también desde lo táctico y lo mental. En todos los aspectos debe haber un líder ahí que los jale y los oriente un poco, porque a mí me pasó, y yo te puedo decir por experiencia que eso fue lo que me ayudó.

“Es que han fichado buenos jugadores, han llegado jugadores de bastante calidad en el equipo. El problema radica en que los jugadores no saben dónde están parados y no saben para quién juegan. Necesitan un gran líder y yo los tuve con Héctor Reynoso, Ramón Morales, Omar Bravo, Luis Michel, Johnny Magallón y al “Venado” Medina, cada quien, a su manera, pero eran grandes líderes”, señaló.

Asimismo, la “Pina” Arellano enfatizó que los futbolistas del actual plantel tienen que defender el prestigio que representa portar la camiseta del Guadalajara, además de entender la importancia del equipo para la afición.

“Al final, no conseguimos mucho, pero por lo menos defendíamos ese prestigio, teníamos ese orgullo. Honrábamos a la camiseta. No quiere decir que ahora no lo hagan. Simplemente creo que de repente tienen que ser un poquito más conscientes de dónde están parados, ya que tienen calidad y son buenos jugadores”, agregó.

Finalmente, recordó cómo los entrenadores Efraín Flores y José Luis Real le transmitían la necesidad de honrar al equipo Rojiblanco; sin embargo, entiende la necesidad y la presión que existe por entregar resultados.

“Independientemente de si ganaste o no ganaste, pues honrabas eso y por lo menos el equipo, ya que no existían esas derrotas tan dolorosas o esos partidos para el olvido. A nosotros nos decían los profesores Efraín Flores y José Luis Real que, si no podíamos ganar el partido, no lo podíamos perder; entonces normalmente así era y así lo veo, entiendo que necesitan resultados, entiendo que necesitan ganar, entiendo que no nada más es jugar bien y bonito. Debe haber un título, debe haber campeonatos que respalden eso”, concluyó.

