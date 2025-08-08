Dónde ver EN VIVO el partido de J5 Chivas vs Cruz Azul Femenil

En duelo inaugural de la jornada 5 de la Liga Mx femenil. El rebaño sagrado y la máquina buscan enderezar el paso en el torneo tras perder sus anteriores partidos. Chivas buscará hacer valer la localía en cancha del estadio AKRON, mientras que la máquina no se dejará intimidar en campo ajeno y darle pelea a las rojiblancas.



Chivas y Cruz azul viven realidades muy distintas, mientras que las dirigidas por el español, Antonio Contreras, marchaba invicto en tres partidos del torneo hasta su tropiezo en la Laguna frente a Santos por marcador de 2-1. Cruz azul no encuentra la brújula y solo cuenta con una victoria y tres derrotas en el torneo. América, San Luis y recientemente Pumas le han arrebatado los tres puntos al conjunto capitalino, que solo sumó unidades en la victoria frente al Atlas.



¡Hooooy juega el Guadalajara! ��



Regresamos a casa para luchar hasta el final por los 3 puntos ��



�� Transmisión EN VIVO:

���� @tubi_mx @PrimeVideo

���� @TelemundoSports @FoxDeportes pic.twitter.com/0FMG4M9RJp— Chivas Femenil (@ChivasFemenil) August 8, 2025



Las tapatías buscan continuar con el dominio sobre las capitalinas. En 15 partidos disputados desde la instauración de la Liga Mx femenil, Chivas NUNCA han perdido frente a Cruz azul. Con un récord de nueve partidos ganados y seis empatados, el “Chiverio” pretende aumentar la cifra de invictos frente a la máquina que está habida de puntos y que, aunque aún es inicio de torneo, los punteros se comienzan a despegar en la tabla y resultará una tarea difícil colarse entre las ocho primeras.



Este duelo marca, junto con el enfrentamiento de Querétaro-Atlético San Luis que se juega a la misma hora, el inicio de la jornada número 5 del apertura 2025 HOY viernes 08 de agosto. El silbatazo inicial será a las 17:00 horas en el estadio Akron de Guadalajara. Podrás disfrutar de este emocionante encuentro en vivo por streaming.





Dónde ver EN VIVO el partido de J5 Chivas Femenil vs Cruz Azul Femenil



Fecha y hora: Viernes 8 de agosto, 17:00 horas

Estadio: Akron, Guadalakara

Transmisión (canales para ver en vivo): TUBI, AMAZON PRIME

**Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

