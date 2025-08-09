Sábado, 09 de Agosto 2025

LO ÚLTIMO DE Deportes

Deportes | Programación

Futbol hoy 9 de agosto de 2025: ¿Dónde ver los partidos en vivo?

Te presentamos una guía de los partidos de futbol programados para este día en los distintos torneos que se disputan

Por: Oralia López

La programación diaria incluye partidos que pueden verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming. IMAGO7

La programación diaria incluye partidos que pueden verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming. IMAGO7

Sigue la actividad del futbol internacional y en México. Te decimos en qué horario y dónde ver todos los partidos del sábado 9 de agosto de 2025 EN VIVO.

Algunos juegos podrán verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming.

Partidos hoy sábado 9 de agosto de 2025 - Liga MX EN VIVO

  • América vs Querétaro | 19:00 horas | TUDN, ViX Premium, Canal 5 |
  • Mazatlán FC vs Tijuana | 21:00 horas | Caliente TV, Tubi, FOX, Azteca 7 |
  • Atlas vs Pachuca | 21:05 horas | ViX Premium |

Partidos hoy sábado 9 de agosto de 2025 - Liga de Expansión MX EN VIVO

  • Atlético Morelia vs Alebrijes Oaxaca | 16:00 horas | Canal por confirmar |
  • Tepatitlán vs Tampico Madero | 17:00 horas | Canal por confirmar |
  • Cancún FC vs Tlaxcala | 19:00 horas | Canal por confirmar |

Partidos hoy sábado 9 de agosto de 2025 - Liga MX Femenil EN VIVO

  • Puebla vs Pumas | 12:00 horas | Tubi |
  • Necaxa vs América | 17:00 horas | ViX Gratis, Liga BBVA MX Femenil YouTube |
  • Pachuca vs Santos | 17:00 horas | Tubi |
  • Toluca vs León | 19:05 horas | ViX Gratis, Liga BBVA MX Femenil YouTube|

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

---

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones