Partidos hoy sábado 9 de agosto de 2025 - Liga MX EN VIVO

América vs Querétaro | 19:00 horas | TUDN, ViX Premium, Canal 5 |

Mazatlán FC vs Tijuana | 21:00 horas | Caliente TV, Tubi, FOX, Azteca 7 |

Atlas vs Pachuca | 21:05 horas | ViX Premium |

Partidos hoy sábado 9 de agosto de 2025 - Liga de Expansión MX EN VIVO

Atlético Morelia vs Alebrijes Oaxaca | 16:00 horas | Canal por confirmar |

Tepatitlán vs Tampico Madero | 17:00 horas | Canal por confirmar |

Cancún FC vs Tlaxcala | 19:00 horas | Canal por confirmar |

Partidos hoy sábado 9 de agosto de 2025 - Liga MX Femenil EN VIVO

Puebla vs Pumas | 12:00 horas | Tubi |

Necaxa vs América | 17:00 horas | ViX Gratis, Liga BBVA MX Femenil YouTube |

Pachuca vs Santos | 17:00 horas | Tubi |

Toluca vs León | 19:05 horas | ViX Gratis, Liga BBVA MX Femenil YouTube|

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

