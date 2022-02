Obligados a ganar

A la altura en la que se encuentra la Selección mexicana de futbol, donde no ha gustado, no ha tenido un buen funcionamiento y no le pudo sacar los tres puntos a Costa Rica en casa, el Tricolor saltará esta noche al Estadio Azteca con la obligación absoluta de derrotar a Panamá, en partido correspondiente a la Eliminatoria de Concacaf rumbo a Qatar 2022.

Gerardo “Tata” Martino y su grupo de jugadores están en deuda con la afición, no con las dos mil personas invitadas al partido del pasado domingo, sino con los millones de seguidores del equipo mexicano que se han visto decepcionados por el mal funcionamiento y que hoy por hoy se encuentran con el “Jesús en la boca” y con el temor de volver a sufrir en la parte final de la eliminatoria.

El partido que arranca en punto de las 21:00 horas en el Coloso de Santa Úrsula y que será transmitido en vivo por TUDN, Canal 5 y Azteca 7, enfrentará a dos equipos que luchan codo a codo con Estados Unidos por evitar el Repechaje Intercontinental para clasificar a la Copa del Mundo del invierno próximo.

Hoy, los canaleros tienen 17 puntos en el Octagonal final, por 18 que tienen los mexicanos y 18 de Estados Unidos, mientras que Canadá juega su propia eliminatoria y en este instante es el mejor equipo del área al sumar 22 unidades.

Por lo tanto, el duelo entre México y Panamá en el Azteca será de vital importancia de cara a la última ventana de partidos, la cual será en el próximo mes de marzo.

Para este compromiso, el Tricolor del “Tata” Martino no podrá contar con Héctor Moreno y Luis “Chaka” Rodríguez, ambos suspendidos por acumulación de tarjetas amarillas.

Por su parte, en Panamá, el técnico danés Thomas Christiansen sufrirá las bajas de confirmadas de Andrés Andrade, Harold Cummings y Azmahar Ariano, los tres defensas que no estarán por lesión.

Luchan contra el grito homofóbico

El grito "¡eeeeeh pu...!", que comenzó como burla a un portero hace más de 20 años, se ha convertido en un problema que rebasa a la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y atenta contra los colectivos de la diversidad sexual.

El partido del domingo contra Costa Rica y el del hoy contra Panamá, ambos por el clasificatorio de Concacaf para el Mundial de Qatar 2022, se están jugando en el Estadio Azteca ante un grupo controlado de dos mil asistentes que la FMF podrá penalizar si lanzan el polémico grito.

Para ello, la Federación recabó datos personales y del boleto de cada aficionado y los identificó con un código QR que permite detectar a los infractores y desalojarlos.

Quienes sean sorprendidos no podrán ingresar durante cinco años a los estadios operados por la FMF.

PROBABLES ALINEACIONES:

MÉXICO

13. Guillermo Ochoa

6. Julián Araujo

2. Néstor Araujo

5. Johan Vásquez

19. Gerardo Arteaga

4. Edson Álvarez

14. Érick Gutiérrez

18. Andrés Guardado

10. Alexis Vega

9. Raúl Jiménez

22. Hirving Lozano

DT. Gerardo Martino

PANAMÁ

1. Luis Mejía

23. Michael Murillo

4. Fidel Escobar

2. César Blackman

15. Érick Davis

19. Alberto Quintero

20. Aníbal Godoy

8. Adalberto Charrasquilla

10. Édgar Bárcenas

21. César Yanis

14. Rolando Blackburn

DT. Thomas Christiansen

DOMINIO TRICOLOR

Últimos duelos México-Panamá

Fecha Resultado Competencia

08-09-2021 Panamá 1-1 México Eliminatoria

03-07-2021 México 3-0 Panamá Amistoso

15-11-2019 Panamá 0-3 México Nations League

15-10-2019 México 3-1 Panamá Nations League

01-09-2017 México 1-0 Panamá Eliminatoria

MQ