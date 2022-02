Selección Mexicana: Gerardo "Tata" Martino no piensa renunciar al Tri

En la previa al duelo entre México y Panamá en el Octagonal Final de la Concacaf, Gerardo Martino aseguró que no piensa renunciar a su puesto como estratega de la Selección Mexicana y que solo se enfoca en hacer un buen partido para quedarse con la victoria.

"Estamos concentrados, con ganas de hacer un buen partido. Es el único pensamiento que me ocupa en estos momentos"”, dijo cuándo se le pregunto sobre su futuro.

El "Tata" aseguró que, contrario a las versiones que circulan en distintos medios de comunicación, nadie le ha puesto un ultimátum.

"Las mismas charlas de las pasadas fechas FIFA, las tengo ahora. Con el presidente, Nacho (Hierro, director deportivo) y Gerardo. A estas alturas del juego y con la edad que tenemos todos, no hay advertencias, no es un colegio. Vamos al juego con la mayor de las ilusiones".

Sigue ilusionado con ir a Qatar al frente del Tricolor

Gerardon "Tata" Martino también exhibió que su ilusión por ir al Mundial de Qatar 2022 al frente de la Selección Mexicana está intacta, pese a las complicaciones de los últimos meses.

"Estamos arriba del barco en este proyecto de hace tres años. Es turbulento desde hace tres meses, pero en los pasados dos años y medio no hubo turbulencia. En los trabajos de selección pasa esto, son muchos años… Es difícil sostener cuatro años donde todo funcione de maravilla".

A pesar de que ya son varios los que piden su cabeza y que incluso ya apuntan a quiénes podrían ser sus sucesores en el Tri, "Tata" Martino le restó importancia al tema.

"No lo sé… No sé cómo son los pasados procesos. Me dicen que pocos técnicos han terminado los procesos, eso no sé si es un hecho negativo o positivo. Desconozco los antecedentes".

JL