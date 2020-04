Novak Djokovic pudo abandonar el tenis en 2010

El serbio Novak Djokovic, tenista número uno del mundo, aseguró que estuvo a punto de dejar las canchas por la frustración que sintió al caer en los cuartos de final de Roland Garros de ese año.

Djokovic se enfrentó al austriaco Jürgen Melzer en los cuartos de final del Grand Slam de Francia en el 2010 y luego de ir ganando dos sets a cero, el austriaco lo venció en cinco mangas.

Ese resultado fue un golpe duro para "Nole", quien esté miércoles confesó que estuvo a punto de dejar el tenis por aquella decepción que lo hizo pasar por un mal momento.

"En 2010 perdí con Melzer en los cuartos de final del Roland Garros, lloré después de esa derrota. Era un momento negativo, quería dejar el tenis porque lo veía todo negro. Había ganado en Australia en 2008, era número 3 del mundo, pero no estaba feliz", dijo en entrevista para una cadena de televisión.

"Djoker" pudo encontrar la manera de superar el trago amargo y continuar su exitosa carrera cosechando 16 Grand Slam más después de ese Roland Garros de 2010.

Sabía que podía hacer más, desde ese momento me liberé, me quité presión, empecé a jugar con más agresividad. Ese fue el cambio clave. La final de Wimbledon del año pasado contra Federer es junto a la final con Nadal en Australia 2012 el mejor partido que he jugado", confesó.

También Novak, como muchos otros tenistas y fanáticos, no sabe lo que pasará con el circuito lo que resta del año, pues aún es incierto el día en que la pandemia de coronavirus cese.

"Oficialmente la fecha para reanudar la competición es el 13 de julio, pero ya han cancelado un torneo WTA en Canadá. Hay que ver cómo va la situación en Estados Unidos, porque deberíamos ir allí en agosto. Si será menos peligroso, podremos reanudar la competición", afirmó.

AJ