Djokovic defiende su postura contra la vacuna del COVID-19

El tenista serbio Novak Djokovic, número uno del mundo, defendió su postura en contra de vacunarse para regresar a la actividad, en caso de que sea un requisito, pues considera su derecho el decidir sobre su cuerpo.

Luego de que a principios de semana Djokovic expresó su punto de vista sobre la vacunación como requisito para regresar al circuito, fue muy cuestionado sobre su decisión, sobre todo por el estadounidense Andy Roddick, quien consideró que "Nole" debería pensar en lo mejor para el tenis.

"Djoker" considera que es su derecho expresar su postura y decidir sobre su cuerpo, pues no está de acuerdo que sea obligado, pero seguirá investigando al respecto.

"He expresado mis puntos de vista porque tengo derecho y también me siento responsable de resaltar ciertos temas esenciales que conciernen al mundo del tenis. No soy un experto, pero quiero tener una opción para elegir lo mejor para mi cuerpo. Continuaré investigando porque es importante y nos afectará a todos", dijo.

Novak Djokovic, además de ser el número uno del mundo en este momento, también es el presidente del Consejo de Jugadores, por lo que se considera un estandarte entre los jugadores, por lo que puede influir en las decisiones de varios de ellos.

Aunque aún no existe como tal una vacuna, no se descarta que en el futuro se tenga y se tome como medida preventiva para viajar a los diferentes torneos, pues los organismos del tenis se comprometieron a hacer lo mejor para la salud de las personas involucradas.

OF