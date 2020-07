Norma Palafox se pone meta histórica

Primero quiere recuperar el nivel que alguna vez mostró en la Liga Femenil, para luego ir en busca de anotar la mayor cantidad de goles para que no se sienta el adiós de Rubí Soto, y de paso, cumplirá otras dos metas que sería ser campeona de goleo y convertirse en la máxima anotadora del equipo femenil en la historia.

Soto tras su partida a España, dejó su marca goleadora en 20 tantos, la cual anotando cuatro en el campeonato que está por iniciar, Palafox empataría, algo que la atacante buscará concretar.

“Uno de mis objetivos es ser campeona de goleo, si en esa suma llega a superar la marca o ser una de las históricas, pues la verdad sería una gran satisfacción. Ahorita mientras sigamos sumando goles para el equipo, para mi cuenta, no pasa nada. Espero se me dé la oportunidad, uno siempre sueña con ese tipo de cosas, pero mi prioridad ahorita es más sumar, sumar, sumar, si se da, pues yo encantada”.

���� ENTREGA TOTAL por el Escudo ���� pic.twitter.com/VtBjSqsVQ4 — CHIVAS a quedarte en casa (@ChivasFemenil) July 2, 2020

El campeonato pasado le costó mucho tomar ritmo, luego de haberse alejado un torneo completo debido a que participó en un reality en Estados Unidos y aceptó que llega con sed de revancha, de volar de nueva cuenta en el campo y serle útil a sus compañeras con asistencias.

“Traigo algo atorado, tengo muchísimas ganas de recuperar, estar mejor que nunca, vivir una liguilla, estar en esas etapas de estrés total en el equipo y seguir disfrutando. Venía con muchísimo entusiasmo de seguir mejorando para estar en la mejor disposición del equipo, pero esto ocurrió y me queda el hambre. Me quedan muchas cosas que quiero sacar, espero que vean una nueva versión de mí. Traigo mucha hambre y ganas de dar todo en la cancha”.

Por otra parte, dejó claro que el estar participando de manera constante en las redes sociales, no la desconcentra en lo más mínimo de su principal interés, que es jugar al futbol .

“Antes pensaba que estaba peleado jugar futbol y dedicarme a redes, sentía como de que ‘van a decir que me dedico a hacer más cosas en redes sociales que lo que quiero hacer en futbol’ pero en realidad no. Que yo esté en redes sociales, no quita mi compromiso, mis ganas que tengo de dejar todo en la cancha, estoy metida al cien por ciento, se a donde quiero llegar”.

Dedicarse a sus redes sociales no le quita tiempo a Norma, quien no siente que esto afecte su rendimiento en los partidos o entrenamientos por lo que pueden unirse ambas actividades para encontrar un equilibrio.

“Si se da la oportunidad de tener estas dos a la vez, que la verdad no se pierde mucho tiempo, no es como que dejo de entrenar o no rindo en la cancha porque publique algo, yo lo veo de esa manera, no está para nada peleado, son oportunidades y se tienen que aprovechar. Lo hago porque de verdad me gusta, se me da bien, no está nada peleado, cualquier jugadora puede hacerlo y bueno, yo lo veo de esa forma”.

AJ