Miriam García quiere jugar en España

Seguir los pasos de su ahora ex compañera Rubí Soto y trascender no solo en Selección Mexicana, sino en el futbol de Europa, es la meta de la defensora de Chivas Femenil, Miriam García quien dijo que sueña con algún día jugar en España, pero no descarta a liga de países como Francia o Estados Unidos, la cuales son iguales de poderosas que la ibérica.

En el pasado, Miriam tuvo acercamientos de clubes del extranjero, sin embargo una fuerte lesión evitó que pudiera salir del equipo tapatío; ahora, ya con un buen estado físico y futbolístico, busca un buen torneo con las rojiblancas y luego ya podrá pensar en buscar suerte en el Viejo Continente.

“Sí he tenido pláticas, pero creo que todavía me falta un poco en la Liga, yo quiero ir cuando esté en mi nivel máximo y espero que en uno o dos años más poder irme ya consolidada, porque mi lesión atrasó todo, entonces sí he tenido acercamientos y me gustaría jugar en España, pero también Francia o Estados Unidos, que tiene una Liga Femenil de gran nivel, pero no me cierro a ninguna posibilidad”, dijo Miriam García, líder del Rebaño Sagrado femenil.

AJ