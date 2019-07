No podemos anunciar: “Piojo”

Ante la inminente llegada de Giovani dos Santos al América, el técnico Miguel Herrera admitió que están a la espera del anuncio oficial del fichaje del volante.

El América trabaja con miras al segundo partido de pretemporada en el torneo Colossus Cup, esta vez contra River Plate, y cuestionado sobre el fichaje del cual circula un video, sólo precisó: “Vamos a esperar a que se haga oficial”, destacó el “Piojo” Herrera, quien agregó que “talento y calidad la tiene, pero vamos a esperar”.

Por ahora, la única incorporación que las Águilas han hecho es la de Rubén González, mediocampista que surgió de las Fuerzas Básicas del Guadalajara y llega a Coapa procedente del Necaxa.

“Mientras la directiva no me diga algo oficial, no podemos anunciar. Hay gestiones que Santiago (Baños, presidente deportivo) está haciendo en México, viendo detalles”, reiteró el estratega.

Extraoficialmente ha trascendido que Gio ya firmó contrato de dos años y sería presentado el próximo 14 de julio, cuando los capitalinos disputen el Campeón de Campeones, contra los Tigres.

Reacciones de Pável Pardo y Carlos Reinoso

Sobre el tema, el ex futbolista Pável Pardo se sumó a quienes han hecho comentarios sobre la posibilidad de que Giovani dos Santos sea contratado por el América y consideró que en caso de que eso se concretara, sería su última oportunidad para corregir su carrera futbolística.

“Creo que a Giovani le va a ir bien y él sabe que es su última oportunidad para enrielar su carrera”, dijo el ex jugador.

Manifestó que defender los colores azulcremas sería algo muy importante para el ex jugador del Barcelona de España, porque siempre ha demostrado su amor por este equipo.

“Para Gio significaría mucho porque le va al América, es una gran oportunidad en su carrera”, declaró a W Deportes.

Carlos Reinoso, referente azulcrema con jugador y entrenador, fue tajante al señalar a ESPN que Giovani no es para el América. “Si me dicen que hace cinco o seis años, está bien, pero hace un año que no juega, que no participa profesionalmente y no me parece”.

Supuesto video

Desde la noche del jueves circula en redes sociales un presunto video donde se ve a Giovani dos Santos, el logo del América y una camiseta de las Águilas con el número 10. Sin embargo han pasado horas y el equipo de Coapa no se ha pronunciado al respecto.