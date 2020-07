No les voy a fallar: Renato Ibarra

En su presentación como jugador del Atlas, el ex americanista Renato Ibarra mencionó que está muy ilusionado porque es una segunda oportunidad para triunfar en el futbol y será más fácil porque recibió el espaldarazo del presidente Pedro Portilla, así como del técnico Rafael Puente del Río y además de sus compañeros.

“Atlas me está dando esta oportunidad de mejorar como persona, como futbolista, la verdad que trabajaré para mejorar en todos los aspectos"

“Atlas me está dando esta oportunidad de mejorar como persona, como futbolista, la verdad que trabajaré para mejorar en todos los aspectos. Estoy tranquilo, feliz de la oportunidad y pues decirles que no les voy a fallar en la cancha ni afuera. Vamos a trabajar para mejorar en todo”.

Renato por lo pronto ya sostuvo su primer entrenamiento con el rojinegro, está ansioso de demostrar su calidad, de darle vuelta a la página y comenzar de nuevo una historia diferente a lo que estaba acarreando.

“Estoy feliz de esta oportunidad que me brinda el Atlas, el cuerpo técnico, mis compañeros que me dieron bienvenida. Físicamente me mantengo muy bien, estuve entrenando, estoy preparado para cuando me toque jugar hacerlo de la mejor manera".

El ahora jugador del Atlas mencionó que están para grandes cosas, que sabe la exigencia que hay en él por el potencial mostrado, y prometió a la “Fiel” respeto siempre por los colores en cualquier escenario.

JM