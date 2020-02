Nick Kyrgios se retira por lesión y deja sin monarca al Abierto Mexicano de Tenis

Una lesión en la muñeca acabó con las aspiraciones del australiano Nick Kyrgios, quien dejó vacante el trono del Abierto Mexicano de Tenis que se realiza en Acapulco, de donde se fue abucheado.

En su presentación como vigente monarca en el turno estelar de la jornada, Kyrgios perdió el primer set ante el francés Ugo Humbert por 6-3 y ya no salió a la segunda manga, para irse entre abucheos de la afición.

Kyrgios, quien se ausentó de los torneos de Delray Beach y Nueva York, llegó con la ilusión de repetir en el trono en Acapulco, pero no fue posible, mientras que Humbert disputará la segunda ronda.

Un rompimiento de servicio le dio la ventaja al francés, quien no dio opciones a un oponente que no estaba al 100 por ciento de sus capacidades y tras perder, decidió no seguir en la competencia por la molestia en su muñeca.

"Hice todo lo posible por recuperarme de la lesión, pero no pude jugar", dijo Kyrgios, quien espera estar listo para los Masters 1000 de Indian Wells y Miami.

Así, el Abierto Mexicano de Tenis se queda sin sus campeones en la primera ronda, pues la víspera la china Yafan Wang quedó eliminada en la ronda inicial al caer con su compatriota Xiyu Wang.

En el dobles femenil, la mexicana Giuliana Olmos y la estadounidense Desirae Krawczyk superaron por 7-5 y 6-4 a las rusas Anna Kalinskaya y Anastasia Potapova para acceder a la segunda ronda del torneo donde el año pasado se quedaron en la final.