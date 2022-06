Neymar tiene que jugar en el Chelsea si sale del PSG: Thiago Silva

El defensor brasileño del Chelsea, Thiago Silva, dijo en una entrevista que le gustaría que su "super amigo" Neymar se una al club londinense, luego de que el futuro de Neymar sea una incógnita, ya que en los últimos días medios franceses han apuntado que el Paris Saint-Germain ya no cuenta con él para la próxima temporada.

Si se concretan los rumores de la salida del delantero del París Saint Germain. "Tiene que ir para el Chelsea", señaló el central de 37 años al responder una pregunta durante un evento en Recife, en el noreste de Brasil.

Con una sonrisa, Silva añadió: "Neymar es un tipo que no necesita comentarios, por su calidad, por su desempeño. Y además, es un súper amigo, espero que esto se concrete, que no se quede solo en estas noticias. Hasta ahora, no sé nada", señaló.

Cabe señalar que Thiago Silva también formó parte de las filas del PSG y ahora viste los colores del Chelsea, equipo al que se quiere llevar a su amigo "Ney", luego de que Neymar parece haber quedado sin oportunidades e Paris.

Por el momento Chelsea sigue haciendo cambios y moviendo sus piezas. Romelu Lukaku volverá al Inter de Milán y un lugar en la delantera quedará libre, Neymar podría ocupar este espacio del cuadro dirigido por Thomas Tuchel.

¿No estaría Neymar en el PSG hasta el 2025?

En el 2021 el jugador brasileño extendió su contrato con el PSG hasta 2025, pero los rumores de su salida han cobrado fuerza desde las declaraciones del presidente del club, Nasser Al-Khelaïfi, en una entrevista con el diario francés Le Parisien. "Ya no queremos llamativos, 'bling-bling'; es el fin del brillo", dijo, aludiendo al estilo de vida tantas veces criticado de Neymar.

Cabe recordar que en 2017 fue Neymar el fichaje más caro de la historia por 222 millones de euros, procedente del FC Barcelona.



