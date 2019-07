Nelly Simón está viviendo el sueño

Camina en un medio difícil, venciendo cada día los tabúes que existen en el futbol y poco a poco va ganando terreno, pisando con mucha fuerza en espera de que llegue el momento de entrar en escena en el Apertura 2019. Nelly Simón está orgullosa de poder estar ocupando un puesto directivo dentro del futbol mexicano, al ser la gerente deportiva de Chivas Femenil.

No ha sido fácil ocupar este puesto y estar metida en cuerpo y alma en el futbol, pues su familia está en la Ciudad de México. Simón ha tenido que reinventarse, adaptarse a cosas que implican sacrificios, pero no se arrepiente de absolutamente nada, pues tiene apoyo total, aunque hay noches que le gana la nostalgia y es inevitable no llorar.

Si hay preparación y objetivos claros, con ADN triunfador, levantándote cada vez que te caes, se abren oportunidades y siempre estoy dispuesta a dar, si alguien me lo pide, un consejo en apoyo de la superación”

“Me han llegado muchos momentos de soledad. He tenido que aprender a convivir con la soledad, con retos como haber perdido mi casa en el temblor hace año y medio. Si existía un lazo entrañable con mis hijos, eso todavía lo hace más especial por la unión que tenemos”.

Cuando la fuerza y el impulso vienen desde casa, todo es más fácil y siempre que se levanta trae consigo una frase que le regaló su hija y es su motivación diaria para brillar en el futbol.

“Le pregunté ‘¿hija, te enojas porque me voy a este proyecto?’ Me contestó algo que jamás olvidaré: ‘mamá, me enojaría más si no vas por tu sueño’. Cuando me dijo eso, entendí que llegaba en el mejor momento de mi vida profesional, como ser humano, como mujer y estoy feliz de estar aquí”.

La gerente trabaja a diario en busca de éxitos, para que el día de mañana, también el sacrificio que hacen sus hijos al no tener a mamá cerca por culpa de un balón, se convierta en bendición al ser recordada como la mujer más exitosa en el futbol profesional ocupando un puesto directivo.

"Chivas es el proyecto más importante profesionalmente, no que los otros no hayan sido, sino por el momento en que me llega. Es un reto que va más allá de lo que imaginé en su momento”

“Tengo dos hijos. Saben que su mamá está siempre con ellos, pero mamá también tiene sueños que cumplir. Estoy en una nueva etapa, se sacrifica mucho, sí, porque hay días que poco duermo. Todo lo que vivo, todo vale la pena porque estoy cumpliendo retos en un medio que no es fácil”.

- ¿Cuál será el ADN de Chivas Femenil?

- Será un equipo guerrero, porque son unas luchadoras. El ADN de pelear cada balón siempre existirá. Con la metodología de Ramón Villa Zeballos serán muy competitivas, sólidas y saldremos a ganar siempre. Las jugadoras saben que estando bien la Selección les llamará y queremos ser referente de Selecciones menores.

Los valores de Nelly Simón

Trabajo

Honestidad

Sinceridad

Lealtad

Pasión por los sueños

Creyente en Dios

Respeto

Entregada

Profesional

Frontal

Agradecida con sus padres

Antonio Briseño recibe una cálida bienvenida

En Chivas recibieron a Antonio Briseño como es costumbre, con el tradicional pasillo para darle “pamba” luego de la presentación que hizo el director deportivo Mariano Varela ante el equipo que dirige Tomás Boy. Tras esto, el central tapatío hizo trabajo en el gimnasio de Verde Valle.

En entrevista para el canal oficial del Rebaño, Boy resaltó las cualidades de Briseño Vázquez, entre ellas su mentalidad. “Es importante la llegada de Briseño, ha estado en varios equipos en su carrera, es un muchacho con una gran mentalidad, siempre aguerrido, siempre dispuesto a aprender”, dijo Boy Espinosa.

“Es un chico con una personalidad importante, pese a ser joven, tiene este tipo de cosas y sabe qué aprender meramente en el plano futbolístico. Ya ha estado en Europa. Su integración puede ser muy importante dependiendo de cómo él afronte este tipo de compromisos”.

Boy puntualizó que al conocer perfectamente al “Pollo”, le da ventaja de saber cómo responderá en ciertos momentos de apremio. “Sé qué clase de chamaco es, sé que le gusta ser bastante competitivo y esta zona del campo (defensa), era para mí muy importante ajustar”.

Briseño estará viajando hoy con el equipo a Seattle, Washington, donde enfrentarán al Boca Juniors el próximo sábado en el CenturyLink Field, aunque las posibilidades de que vea actividad son mínimas, porque no se encuentra al parejo de la plantilla en el aspecto físico.

En otro tenor, el Sevilla de LaLiga de España anunció ayer una gira de encuentros que sostendrá con equipos mexicanos, entre ellos el Guadalajara, al que enfrentará el próximo 16 de noviembre en Texas. Pumas, América y Monterrey serán los otros rivales.