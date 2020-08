"Nadie está por encima del equipo", aclara Vucetich

Víctor Manuel Vucetich festejó sus 800 partidos dirigiendo en primera división, con una derrota y con jugadores castigados, pero aclaró desde el inicio: "Nadie está por encima de la institución".

Señaló que el castigo "Fue una decisión mancomunada con la directiva. Lo deportivo lo determino yo y lo administrativo es cuestión de la directiva. Son dos elementos importantes, pero nadie puede estar por encima de la institución… El orden y disciplinada es vital".

No está desilusionado por esta situación: "Me ilusiona haber llegado a Guadalajara y me motiva hacer las cosas bien. Lo que pasó son circunstancias".

Del juego dijo: "Se hizo un trabajo bueno como para no haber perdido. Es una derrota amarga, pero hay cosas que me dejan tranquilo… Es injusto el el marcador, Toluca aprovechó una circunstancia y nosotros tuvimos muchas situaciones de gol".

Negó culpar a Toño Rodríguez por la derrota: "Lo de Toño es parte del oficio. Todos estamos sujetos a equivocarnos, nada nos lamentamos. Tiene todo es nuestro apoyo".

Sobre sus 800 juegos, comentó: "Agradecido por el reconocimiento de haber llegado a 800 partidos, es un premio a la constancia, trataremos de seguir sumando encuentros, no tenemos que pensar cuántos se logran, se dan de una forma natural, estar con Chivas es excelente, aunque la derrota no es buena".

jb