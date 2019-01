Nada claro en torno a Antonio Brown

Los Steelers de Pittsburgh no han descartado el regreso de Antonio Brown; sin embargo, parece que el tiempo está por agotarse.

Art Rooney II, presidente del equipo, dijo ayer que el club no ha sabido nada de Brown desde que éste dejó el Heinz Field a la mitad del duelo ante los Bengals de Cincinnati de la Semana 17. Brown no jugó dicho encuentro porque no se reportó con el coach Mike Tomlin 48 horas antes del mismo y dar una actualización sobre una aparente lesión de rodilla.

Brown no se presentó a la última reunión del equipo y ha reiterado en varias ocasiones, a través de redes sociales, que desearía jugar en otro lugar en 2019.

Rooney indicó que el equipo ha dejado la puerta abierta en torno al futuro de Brown, incluida una reconciliación, pero añadió que “no hay muchas señales de que eso vaya a ocurrir”.

El presidente de los Steelers añadió que le encantaría conocer la versión de la historia del receptor, subrayando que no menospreciaría a un jugador que se transformó de selección de sexta ronda a uno de los mejores jugadores de la Liga.