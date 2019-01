Smith-Schuster toma el sitio de Antonio Brown

El receptor abierto de los Steelers de Pittsburgh, JuJu Smith-Schuster, reemplazará a Antonio Brown para el Pro Bowl, que se celebrará el próximo 27 de enero en el Camping World Stadium en Orlando, Florida.

Después de que la temporada de Pittsburgh terminó con una victoria sobre Cincinnati y tras no haber logrado la clasificación a los Playoffs, se supo que Brown, quien no jugó por una supuesta lesión de rodilla, no asistió al recorrido del sábado del equipo y luego abandonó el juego ante los Bengals al medio tiempo.

Esto siguió a una semana en la que los Steelers votaron a Smith-Schuster, y no a Brown, como el Jugador Más Valioso del equipo, además de que el veterano receptor y el mariscal de campo Ben Roethlisberger tuvieron un “desacuerdo” en la práctica previa al duelo decisivo de la Semana 17.

Desde entonces, Brown no ha hablado con sus compañeros de equipo o el entrenador en jefe, Mike Tomlin. Este episodio ha llevado a los Steelers a considerar intercambiar al cuatro veces jugador All-Pro.

Antonio Brown lideró el equipo con 15 touchdowns de recepción y 168 pases atrapados, más mil 297 yardas.

Por su parte, en su segunda campaña como profesional, Smith-Schuster atrapó 111 pases para mil 426 yardas (líder del equipo), con siete recepciones de anotación.