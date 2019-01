Continua el drama entre Antonio Brown y los Steelers

Mike Tomlin no quiere decir que Antonio Brown ha renunciado a los Steelers de Pittsburgh; pero el experimentado entrenador en jefe tampoco lo ha descartado.

El estelar receptor se aisló días antes del último juego de temporada regular de los Steelers ante Cincinnati el domingo pasado. En pocas palabras, abandonando al equipo, en algo que Tomlin ha descrito como “el momento más oscuro”.

Y aunque Brown hizo una breve aparición en la banca mientras Pittsburgh derrotaba a Cincinnati, éste desapareció antes del final del encuentro y no se presentó el lunes para la última reunión con el equipo ni para limpiar su locker en el vestuario.

En conferencia de prensa, el estratega detalló que el pasado miércoles 26, Brown se presentó y dijo que tenía dolor en la parte inferior de su cuerpo, por lo cual le dio el día libre.

Agregó que el jueves y viernes se quejó de lo mismo y en este último día le dijo que se fuera a tomar una resonancia magnética de una rodilla, lo cual el jugador no hizo. El domingo, el agente de Brown se comunicó con Tomlin, diciéndole que su cliente estaba listo para jugar. La respuesta fue: “Las decisiones no se toman así, pero me gustaría ver en persona a Brown antes del partido”.

Sobre una posible sanción al receptor, Tomlin no abundó en detalles. “No voy a especular a dónde irá la disciplina. Estuvo ausente en ese juego, debido a una lesión y falta de comunicación. Vamos a lidiar con esto de manera interna. Vamos a recopilar información y a tomar una decisión”.

Mientras Tomlin daba su conferencia, Brown envió un mensaje en Instagram: “Mis opciones pueden parecer limitadas por personas o circunstancias. Es entonces cuando me recuerdo que estoy al mando de mi actitud”.

Para agregar que “soy divinamente bendecido con libre albedrío. Utilizo ese regalo, eligiendo encargarme de mi vida: Expresar creatividad, vitalidad y plenitud que realmente me definen”.