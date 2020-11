NFL: Roethlisberger llega a la hora buena

La inesperada semana de descanso que tuvo Ben Roethlisberger no lo detendrá de ser titular hoy ante los Bengals de Cincinnati.

Los Steelers de Pittsburgh activaron ayer a su veterano pasador y a otros tres jugadores que se encontraban en la lista de COVID-19, allanando el camino para que Roethlisberger se uniforme hoy.

Además de Roethlisberger, el apoyador Vince Williams, el corredor Jaylen Samuels y el liniero ofensivo reserva Jerald Hawkins fueron obligados a aislarse esta semana luego de que su compañero Vance McDonald arrojó positivo por coronavirus. Los cuatro jugadores salieron negativos en todas las pruebas a las que se sometieron en la semana, abriéndose así la oportunidad para que hoy jugaran.

El veterano pasador de 38 años bromeó diciendo que aunque su cuerpo disfrutó de la semana de descanso, ser el maestro particular de sus tres hijos no fue tan divertido como jugar futbol americano. A lo largo de su aislamiento, Roethlisberger no se perdió una sola reunión con sus compañeros gracias a la tecnología, pero admitió que no fue igual a lo que se experimenta en el campo.

“Definitivamente es distinto a otros años, porque cuando no entrenaba estaba con los otros quarterbacks en el campo”, dijo.

Roethlisberger fue capaz de ver cada jugada practicada mientras Mason Rudolph y Josh Dobb entrenaban con los titulares, pero no pudo dialogar con Randy Fichtner, el coordinador ofensivo, ni con el entrenador de quarterbacks Matt Canada.

Esta no será la primera ocasión en la que Roethlisberger juegue sin haber entrenado toda una semana. En noviembre de 2015, una lesión en el pie lo obligó a perderse toda la semana de preparación de cara a un duelo ante Cleveland. Landry Jones inició en su lugar, pero salió en el primer cuarto. “Big Ben” saltó desde la banca al lanzar para 379 yardas y tres pases de anotación en una victoria por 30-9.

Esta vez no será igual. Hace cinco años, Roethlisberger fue capaz de ingresar a las instalaciones del equipo. Ahora no, debibo a los protocolos de la NFL en torno al COVID-19. Sin embargo, el entrenador Mike Tomlin cree que su quarterback titular será capaz de jugar sin haber perdido ritmo, gracias a sus años de experiencia.

AGENDA

Hoy por TV

Jaguars vs. Packers 12:00 hrs. FS2

Bucs vs. Panthers 12:00 hrs. FS1

Texans vs. Browns 12:00 hrs. IZZI

Bills vs. Cardinals 15:05 hrs. FS2

Seahawks vs. Rams 15:25 hrs. FS1

Bengals vs. Steelers 15:25 hrs. Canal 9

JL