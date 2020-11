NFL: Problemas para los Broncos

Los Broncos de Denver tendrán que jugar un partido de la NFL sin un mariscal de campo después de que los tres disponibles fueron declarados inelegibles por contactos cercanos a personas con el coronavirus.

Los Broncos (4-6) están programados para ser los anfitriones de los Saints (8-2) esta tarde.

Los mariscales de campo de los Broncos, Drew Lock y Brett Rypien, así como el mariscal de campo de la escuadra de práctica Blake Bortles, no podrán jugar, luego de ser retirados de la práctica ayer.

Se consideró que estaban en estrecho contacto con el mariscal de campo Jeff Driskel, quien fue colocado en la lista de reserva de COVID-19 el jueves, al reportarse que no usaban mascarilla durante las reuniones semanales.

Los Broncos tendrán que usar a un mariscal de emergencia.

La televisora KUSA-TV en Denver informó que el último recurso del equipo sería utilizar como mariscal al corredor de tercera fila Royce Freeman.

Freeman, de 24 años, es un corredor de la NFL de tercer año con mil 096 yardas en su carrera y 66 recepciones para 401 yardas.

Otra de las opciones de Denver es Kendall Hinton, receptor de la escuadra de prácticas que se desempeñó como pasador cuando jugaba para la Universidad de Wake Forest y quien no está bajo centro en un encuentro desde 2018.

Los Saints poseen el mejor récord en la Conferencia Nacional, mientras que los Broncos están a dos juegos de un puesto de comodines en los Playoffs en la Conferencia Americana.

Detroit le da las gracias al coach Matt Patricia

Matt Patricia abrió la conferencia de prensa tras su partido anterior agradeciendo a su esposa e hijos por su apoyo. Los Lions habían caído en el Día de Acción de Gracias, y el entrenador sabía probablemente cuáles serían las consecuencias.

Pero quizá su jefe, el gerente general Bob Quinn no estaba tan consciente de que tendría el mismo destino.

Los Lions destituyeron ayer a Quinn y a Patricia. La decisión anunciada difícilmente sorprende a alguien.

“Está claro que esto no funcionaba”, sentenció la dueña de los Lions, Sheila Ford Hamp.

Darrell Brevell, quien acumula 14 temporadas de experiencia como coordinador ofensivo, será el entrenador interino durante los últimos cinco compromisos de la campaña.

AGENDA

Juegos de hoy por televisión

Titans vs. Colts 12:00 hrs. IZZI

Cardinals vs. Patriots 12:00 hrs. FS1

Chargers vs. Bills 12:00 hrs. FS2

Chiefs vs. Bucs 15:05 hrs. Canal 9

49ers vs. Rams 15:05 hrs. FS2

Bears vs. Packers 19:20 hrs. ESPN

