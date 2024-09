NFL: Opiniones divididas en torno al futuro de Tua

Nick Saban tiene un mensaje para Tua Tagovailoa: escucha a los expertos y después decide qué hacer.

Antonio Pierce llegó a otra conclusión: es momento de retirarse.

Saban, Pierce y un sinfín de personalidades más dentro del deporte hablaron sobre Tagovailoa, el quarterback de los Dolphins de Miami que está lidiando con su tercera conmoción cerebral confirmada en su carrera en la NFL, todas en los últimos 24 meses.

La más reciente ocurrió en el tercer cuarto en la derrota por 31-10 de Miami frente a os Bills de Buffalo el jueves por la noche. La conmoción lo obligó a dejar el partido después de una escalofriante escena.

“Esta tiene que ser una decisión médica”, dijo Saban en ESPN, donde el legendario entrenador colegial ahora retirado trabaja como analista. “Quiero decir, tiene que dejar que decidan los médicos que entienden las circunstancias alrededor de este tipo de lesiones, estas conmociones, además de que han sido varias, y eso no es una buena señal”, añadió.

“Pienso que Tua y su familia y todos los demás deberían escuchar toda la evidencia médica para asegurarse de no comprometer su salud al continuar jugando fútbol americano profesional”.

Ese proceso se puso en marcha ayer, cuando Tagovailoa iba a ser evaluado a profundidad en las instalaciones del equipo. Se le diagnosticó una conmoción cerebral el jueves, a los pocos minutos de sufrir el golpe y no hay una fecha definida para su regreso.

“Seré honesto: yo le diría que se retire”, dijo Pierce, el entrenador de los Raiders de Las Vegas. “No vale la pena. No vale la pena jugar. Nunca he visto algo como lo que he visto que le ha pasado tres veces. Da miedo. Se podía ver de inmediato, las caras de los jugadores en el campo, se podía ver la sensación de urgencia de todos por conseguir ayuda para Tua. Vas a vivir más de lo que vas a jugar al futbol americano. Cuida a tu familia”, señaló.