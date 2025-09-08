Sensei Rojinegro

Selección Mexicana

Un insípido empate a cero goles, ante un equipo Japones muy veloz, nada para nadie y el equipo tricolor deja dudas en su accionar, el Vasco debe decir pronto cuál sería su equipo ideal para afrontar a menos de un año el Mundial, viene el juego del martes ante Corea del Sur, que le gano 2 – 0 a los Estados Unidos.

Historial de encuentros entre México vs Japón

• Juegos Olímpicos 1968. México 0 – Japón 2.

• Amistoso 1996. México 2 – Japón 3.

• Amistoso 1998. México 2 – Japón 1.

• Amistoso 2000. México 1 – Japón 0.

• Copa Confederaciones 2005. México 2 – Japón 1.

• Juegos Olímpicos 2012. México 3 – Japón 1.

• Copa Confederaciones 2013. México 2 – Japón 1.

• Amistoso 2020. México 2 – Japón 0.

• Juegos Olímpicos 2021. México 1 – Japón 2.

• Juegos Olímpicos 2021. México 3 – Japón 1.

• Amistoso 2025. México 0 – Japón 0.

Balance

• Juegos Jugados: 11

• Ganados: 7

• Perdidos: 3

• Empatados: 1

Historial de encuentros entre México vs Corea de Sur

• Amistoso 1980. México 0 – Corea del Sur 1.

• Amistoso 1981. México 4 – Corea del Sur 0.

• Amistoso 1985. México 1 – Corea del Sur 2.

• Amistoso 1985. México 2 – Corea del Sur 1.

• Amistoso 1989. México 4 – Corea del Sur 2.

• Mundial Francia 1998. México 1 – Corea del Sur 3.

• Atlanta 1996. México 0 – Corea del Sur 0.

• Amistoso 1999. México 1 – Corea del Sur 1.

• Copa Confederaciones 2001. México 1 – Corea del Sur 2.

• Copa Oro 2002. México 2 – Corea del Sur 4.

• Atenas 2004. México 0 – Corea del Sur 1.

• Amistoso 2006. México 0 – Corea del Sur 1.

• Londres 2012. México 0 – Corea del Sur 0.

• Amistoso 2014. México 4 – Corea del Sur 0.

• Rio de Janeiro 2016. México 0 – Corea del Sur 1.

• Mundial de Rusia 2018. México 2 – Corea del Sur 1.

• Amistoso 2020. México 3 – Corea del Sur 2.

• Tokio 2021. México 6 – Corea del Sur 3.

Balance

• Juegos Jugados: 18

• Ganados: 7

• Perdidos: 8

• Empatados: 3

Próximo Juego Martes 9 de Septiembre 7.00 pm en Nashville.

Casos y cosas del futbol

Es increíble el poder que ejerce Messi en la MLS, después de los bochornosos actos de sus compañeros en la final de la Leagues Cup, el mamarracho de Luis Suarez escupiendo a un auxiliar y de Sergio Busquets por agredir a un jugador. Se lleva Busquets 2 juegos y Suarez 6 partidos, pero en la próxima edición de la Leagues Cup. Cuando se corría el rumor que iban a correr al uruguayo de la MLS. De que pesa pesa Leonel.

No nos vayamos tan lejos, acá en nuestro Futbol. Otra vez en el Estadio Mundialista de las Chivas, vuelve a pasar un caso de agresión contra un joven aficionado del Cruz Azul, ya han sido constantes estos casos en el Akron, y ni la Femexfut ni la Liga Mx toman cartas en el asunto, mucho menos en el Club Rojiblanco, hasta cuando los van a solapar.

Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial

Paraguay 0 vs Ecuador 0, Argentina 3 vs Venezuela 0, Uruguay 3 vs Perú 0, Colombia 3 vs Bolivia 0, Brasil 3 vs Chile 0.

Última jornada todos los juegos a la misma hora

Martes 9 de Septiembre 5.30 pm

Ecuador vs Argentina, Chile vs Uruguay, Bolivia vs Brasil, Venezuela vs Colombia, Perú vs Paraguay.

Calificados al Mundial: Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia Paraguay.

Buscando Repechaje: Venezuela y Bolivia.

Jornada 8 Liga MX

Viernes 12 de Septiembre

Necaxa vs Bravos 7.00 pm, Mazatlán vs Pumas 9.00 pm.

Sábado 13 de Septiembre

Pachuca vs Cruz Azul 5.00 pm, Tigres vs León 7.00 pm, Atlas vs Santos 7.00 pm, Toluca vs Puebla 9.00 pm, América vs Chivas 9.15 pm.

Domingo 14 de Septiembre

Querétaro vs Monterrey 5.00 pm, San Luis vs Xolos 7.00 pm.

En la casa del Rojinegro

No bueno, nunca para lo que se vive en el mundo del Rojinegro, estuvimos a nada de quedarnos sin otro jugador, Matheus Doria. De por si un cuadro trespeleque y querían vender a otro más. Que forma de valerle máuser la afición, cada vez lo demuestran. La verdad no sé por un lado que le prometieron a Cocca para que tomara al equipo o la verdad estaba muy urgido el Argentino. La única satisfacción que tenemos en el Atlas, es que nuestro gran portero Camilo Vargas califico al mundial y seria nuestro único representante.

A dónde vamos a parar.

Es increíble que una herramienta que se supone ayudaría para aplicar una mejor justicia en nuestro Futbol, como debería ser el famoso VAR, se ha vuelto más complicada, en los fuera de lugar al aplicar los famosos vectores con la tecnología actual, a final de cuentas en el criterio de la persona que opera el dichoso Var y luego le avienta la bolita al árbitro, y hemos visto que los criterios son diferentes para una misma jugada.

Presume la Liga Mx que ya compraron una nueva tecnología para atacar este problema, que va costar 1 millón de pesos por partido por la cantidad de cámaras que se van a necesitar para su aplicación, eso para solventar los fuera de lugar.

Esta nueva tecnología entrara en vigor en el 2026, y presumen que se van a necesitar la cantidad de casi 40 cámaras, similar al de la Premier League. Esta tecnología, proporcionada por Genius Sports.

Peroooo hay otros casos que también interviene el VAR, y que por razones obvias los encargados del mismo, también toman criterios diferentes y estos son en las faltas y manos en el área y también la mayoría de las veces no se ponen de acuerdo los del VAR y el árbitro, en estos casos no sé cómo va servir la nueva tecnología.

Hay otroooo pero, que también interviene el VAR, y esto es el tiempo añadido por la tardanza en tomar las decisiones correctas se alargan los partidos en bastantes minutos más y últimamente en el tiempo añadido se han ganado y empatado los partidos.

Hay otras cosas aprovechando el espacio, que también se han estado viendo, una de ellas es que en los tiros de esquina es un abrazadero, empujones utilizando toda clase de recursos para estorbar a los delanteros, la mayoría de las veces o más bien nunca marcan nada los árbitros. Una que me llama mucho la atención y recordando cuando uno jugaba al futbol, ahora a los abanderados no les importa que el balón este adentro del semi círculo del tiro de esquina ahora los jugadores ponen el balón a fuera de este lugar y no les llaman la atención. Como big brother, las reglas cambian.

Cuando había descenso en nuestra Liga estos son los que más descendieron

Veracruz 5 Descensos

Zacatepec 5 Descensos

Atlante 4 Descensos

Pachuca 3 Descensos

Atlas 3 Descensos

Tampico 3 Descensos

Querétaro 3 Descensos

Irapuato 2 Descensos

San Luis 2 Descensos

Curtidores 2 Descensos

Equipos que en sus escudos tienen crustáceos

Langostas

Deltras FC (Indonesia).

Rosarito F.C. (México).

S D Cven (Eslovenia).

FK Rakytovce (Eslovaquia).

USO Gambara (Italia).

Associacao Trairiense De Futebol (Brasil).

Camarones

CS Honfleur (Francia).

Camaroneros de Escuinapa (México).

SC Mazarese (Italia).

AD Pitu (Brasil).

Wallidan FC (Gambia).

Morecambe FC (Inglaterra).

Southend United (Inglaterra).



Langostinos

Langostineros de Atoyac (México).

AS Plobannalee Lesconil (Brasil).



Cangrejos

Dinamo EC (Brasil).

ASD Talsano (Italia).

Croudace Bay United (Australia).

Samut Prakan United (Tailandia).

MO Bejai (Argelia).

Bellariva Virtus (Italia).

Cromer Town (Inglaterra).

Guediawaye FC (Senegal).

Cape Coast Ebusua Dwarfs (Gana).

ASD Borgo Tuliero (Italia).

Cangrejera FC (El Salvador).

Krabbetor FK (Noruega).

Socorro SC (Brasil).

Baltimore FC (Irlanda).

Mahasarakham SBT (Tailandia).

AG. Dimitrios Kavrokhori (Grecia).

A.D. Santa Rosa (El Salvador).

Crabe Marseillan (Francia).Jaibas

Jaiba Brava Tampico Madero )México).

Annapolis Blues FC (Estados Unidos).

Club Deportivo Victoria ( Honduras).

Y que siga rodando, el balón.